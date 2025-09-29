- Nove ne mogu još da skontam, ponašaju mi se kao da nisu umišljeni. Jedino Boginja malo glumi ludilo. Meni je drago da me Ivan naveo da sam umišljen, jer sam mnogo bitniji od njega napolju. Hvali se kako je u rijalitiju postigao uspeh, koga boli ona stvar koji je on bio. Čovek me gura u priču namerno. Ja sam u ovoj priči najbitniji, to ću ti i dokazati. Kačavenda je najumišljenija, velike zvezde se tako i ponašaju. Sara je umislila da je neko jer je ušla sa Ivanom u vezu. Luku nikad ne bih stavio da je umišljen tip. Mislim da si ti samo ludo zaljubljen - rekao je Janjuš.