BUKTI RAT IZMEĐU ASMINA I UROŠA! Alibaba izgubio sve živce, Stanić mu poručio: Biću ti noćna mora 9 meseci
Učesnici "Elite 9" dobili su zadatak da izaberu najumišljeniju osobu u Beloj kući, a reč je dobio Marko Janjušević Janjuš.
- Nove ne mogu još da skontam, ponašaju mi se kao da nisu umišljeni. Jedino Boginja malo glumi ludilo. Meni je drago da me Ivan naveo da sam umišljen, jer sam mnogo bitniji od njega napolju. Hvali se kako je u rijalitiju postigao uspeh, koga boli ona stvar koji je on bio. Čovek me gura u priču namerno. Ja sam u ovoj priči najbitniji, to ću ti i dokazati. Kačavenda je najumišljenija, velike zvezde se tako i ponašaju. Sara je umislila da je neko jer je ušla sa Ivanom u vezu. Luku nikad ne bih stavio da je umišljen tip. Mislim da si ti samo ludo zaljubljen - rekao je Janjuš.
- Prvi je Uroš Stanić. Suvišno je da bilo šta komentarišem - rekla je Mina.
Diskutabilan moral
- Tvoj moral je jako diskutabilan, ali moraš da udovoljiš svom budućem dečku Alibabi - rekao je Uroš.
- Šta pričaš? - skočio je Asmin i opsovao Uroša.
- Ovako jedan otac govori - rekao je Uroš, a Asminje nastavio da ga psuje i nazvao ga kopiletom.
- Devet meseci ću ti biti noćna mora! - rekao je Uroš.
- Navešću Saru. Umislila si neke stvari, razočarala sam se šta si pričala. Ćutala sam i nisam htela previše da se mešam - rekla je Mina.
- Evo Vanja, jer me provukla da sam ljubomorna. Drugo mesto je Janjuš koji je umislio kosmičku ljubav. Đukić je na trećem mestu - rekla je Maja.
Kurir/Pink