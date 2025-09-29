Slušaj vest

Pobednik prethodne sezone "Elite" Nenad Marinković Gastoz, ponovo je u centru pažnje.

Nakon što je obnovio vezu sa Anđelom Đuričić, bio je u bolnici, na odeljenju neurologije, ali ne zbog sebe već zbog prijatelja.

Rijaliti zvezda se snašao među igračima Foto: Petar Aleksić

Marinković se sada oglasio i otkrio da je posetio privatnu kliniku, gde je bio sa drugom kod neurohirurga.

- Nemam zdravstvenih problema. Bio sa na klinici zbog druga.

Ovoliki je bio Anđelin honorar

Pre dve godine, kada je Anđela Đuričić bila deo "Zadruge", imala je honorar od 5.000 evra mesečno, a sasvim sigurno je da je, kako je rasla njena popularnost, porastao za nekoliko hiljada evra i njen honorar.

"Razočaran sam jer Anđela nije pobedila"

Gastoz je u finalu uzeo nagradu od 100.000 evra, a drugoplasirana Anđela Đuričić i on dali intervju po izlasku iz rijalitija.

- Osećam se fenomenalno! Razočaran sam jer Anđela nije pobedila, al' ne mogu da lažem, lep je osećaj držati ovo u ruci... Koliko će ljubav da traje? Dok ima 150.000 evra, oko toliko! (smeh) - rekao je Gastoz.

Finale Elita Finale elite 8 Nenad Marinković Gastoz Anđela Đuričić Proglašenje Pobednika pobednik Gastoz Foto: Petar Aleksić

- Nisam očekivala da ćemo se samo mi naći na kraju, nisam imala toliko samopouzdanja. Ja sam uzela nagradu od 50.000 evra, on 100.000, ovo je njegova treća rijaliti kruna, rekla sam mu da će doći do prvog mesta. Tata je rekao da je prezadovoljan kad me je zagrlio - rekla je Anđela.

Kurir.rs

Ne propustiteRijaliti"MAHAO JE I SLAO MI POLJUPCE" Sara Stojanović detalje odnosa sa Gastozom: Pitala sam ga gde mu je Anđela...
x News1 Boba Nikolic copy.jpg
StarsRASKINULI ANĐELA ĐURIČIĆ I GASTOZ?! Ona napustila njegovstan, ali imaju jasan dogovor
Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz.jpeg
RijalitiŽIVOT NENADA MARINKOVIĆA GASTOZA NALIK FILMU: Sve o prvom jutjuberu kome je slava skoro došla glave, a ovako se ponovo vinuo u zvezde (FOTO)
WhatsApp Image 2025-07-20 at 6.15.41 AM.jpeg
RijalitiOVE POBEDNIKE RIJALITIJA JE SRBIJA NAJVIŠE VOLELA: Skandal majstori, pevači, postali poznati bez zanimanja: On je prošao kao bos po trnju
Untitled-2.jpg
RijalitiHAOS UŽIVO NA PINKU! Anđela Đuričić javno ponizila Gastoza, on besan izleteo iz studija - na ivici incidenta
Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić
StarsANA RADULOVIĆ O PRIČI DA IMA INTIMNI SNIMAK SA GASTOZOM: Crvenilo i pečati mi se pojavljuju na koži od stresa... Njegovoj bivšoj se javno obratila ovim pitanjem
ana-radulovic-22072024-0032.jpg

 Gastoz i Anđela se ljube na rođendanu:

Gastoz i Anđela se ljube na rođendanu Izvor: Instagram/gasttozz