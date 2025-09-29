Slušaj vest

Pobednik prethodne sezone "Elite" Nenad Marinković Gastoz, ponovo je u centru pažnje.

Nakon što je obnovio vezu sa Anđelom Đuričić, bio je u bolnici, na odeljenju neurologije, ali ne zbog sebe već zbog prijatelja.

1/5 Vidi galeriju Rijaliti zvezda se snašao među igračima Foto: Petar Aleksić

Marinković se sada oglasio i otkrio da je posetio privatnu kliniku, gde je bio sa drugom kod neurohirurga.

- Nemam zdravstvenih problema. Bio sa na klinici zbog druga.

Ovoliki je bio Anđelin honorar

Pre dve godine, kada je Anđela Đuričić bila deo "Zadruge", imala je honorar od 5.000 evra mesečno, a sasvim sigurno je da je, kako je rasla njena popularnost, porastao za nekoliko hiljada evra i njen honorar.

"Razočaran sam jer Anđela nije pobedila"

Gastoz je u finalu uzeo nagradu od 100.000 evra, a drugoplasirana Anđela Đuričić i on dali intervju po izlasku iz rijalitija.

- Osećam se fenomenalno! Razočaran sam jer Anđela nije pobedila, al' ne mogu da lažem, lep je osećaj držati ovo u ruci... Koliko će ljubav da traje? Dok ima 150.000 evra, oko toliko! (smeh) - rekao je Gastoz.

1/7 Vidi galeriju Finale Elita Finale elite 8 Nenad Marinković Gastoz Anđela Đuričić Proglašenje Pobednika pobednik Gastoz Foto: Petar Aleksić

- Nisam očekivala da ćemo se samo mi naći na kraju, nisam imala toliko samopouzdanja. Ja sam uzela nagradu od 50.000 evra, on 100.000, ovo je njegova treća rijaliti kruna, rekla sam mu da će doći do prvog mesta. Tata je rekao da je prezadovoljan kad me je zagrlio - rekla je Anđela.

Kurir.rs

Gastoz i Anđela se ljube na rođendanu: