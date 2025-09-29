Slušaj vest

Pevačica Ana Nikolić imala je zakazan nastup u subotu u jednom klubu u Bosni i Hercegovini. Međutim, nije došla u Posušje kao po dogovoru, pa je izazvala veliki bes kod vlasnika lokala u kom je trebalo da peva.

Da ju je verna publika željno iščekivala govori činjnica da su sve karte bile rasprodate u rekordnom roku, ali Ana je ipak odlučila da to veče protekne drugačije, pa je umesto na posao, otišla da slavi svoj rođendan.

Zbog pomenute situacije, Nikolićeva je se lično izvininila svima putem Instagrama.

- Dugujem jedno veliko izvinjenje, pre svega, svima koji rade u klubu gde je trebalo da pevam. Mnogo mi je žao i nadam se da ćete razumeti moje neprofesionalno ponašanje. Ja više ne mogu da radim jer nemam logističku podršku. Raspad je sistema. Nadam se da ćemo uraditi koncert kada napravim stabilnu i normalnu ekipu. Naravno, veliko "izvini" publici. Obećavam da ću sve nadoknaditi - napisala je ona.

Klub iz Bosne i Hercegovine se odmah oglasio saopštenjem na društvenim mrežama, gde su izjavili da je pevačica jednostrano odlučila da se ne pojavi na nastupu, čime je grubo prekršila sve odredbe profesionalnog ugovora. Ovim putem, takođe su istakli da su sa njihove strane ispoštovane sve ugovorne i organizacione obaveze na najvišem mogućem nivou. Publika je dobila povraćaj novca, a klub je uspeo da pronađe di-džeja koji će nastupati te večeri.

- Koncert Ane Nikolić za večeras je otkazan! Do otkazivanja je došlo isključivo jednostranom odlukom Ane Nikolić da se ne pojavi na dogovorenom nastupu, čime su grubo prekršene sve odredbe profesionalnog ugovora. Klub će raditi i bez Aninog nastupa, očekujemo vas u velikom broju - piše u saopštenju.

Ana se nije mnogo opterećivala oko ovoga, pa je otišla na nastup kolege Bobana Rajovića, koji je to veče pevao u jednom beogradskom lokalu. Ona je tamo s prijateljima slavila svoj 47. rođendan.

Pevačica se provodila, pijuckala šampanjac i nazdravljala uz pesme koje joj je kolega pevao. U jednom momentu je i ona zapevala, na oduševljenje prisutnih, ali ne i razočarane publike u Posušju.

Podsećanja radi, ovo se, nažalost, ne dešava prvi put, da Ana u poslednji čas promeni odluku i da se ne pojavi na nastupu, što se dogodilo i letos u Crnoj Gori, kada je otkazala nastup istog dana kad je trebalo da ga održi.

Na ovaj tadašnji potez se odlučila jer je bila umorna i nije joj bilo do nastupa, a njen tadašnji partner Goran Ratković - Rale morao je sve to da opravda vlasnicima kluba u Crnoj Gori. Kompozitor je, zatim, izneo detalje svađe, pošto je poludeo na njeno ponašanje, pa su se žestoko posvađali.

