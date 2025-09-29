Slušaj vest

U medijima se pojavila vest da je pobednik "Elite 8" Nenad Marinković Gastoz završio u bolnici, a najviše su se zabrinuli njegovi mnogobrojni fanovi.

Tim povodom Gastoz se oglasio za medije, gde je prvoi rekao da je samo bio u pratnji prijatelja, ali je sada otkrio kakve zdravstvene tegobe zaista ima.

On je potvrdio da je posetio jednu privatnu beogradsku kliniku, a potom otkrio više detalja:

- Samo sam išao da čujem stručno mišljenje još od jednog neurohirurga, u vezi problema, što mi je ukočena leva noga. Nisam završio u bolnici, išao sam na pregled... Moj advokat mi je preporučio tog doktora, samo sam otišao da vidim da li treba da se operišem, kakvo je stanje i ništa više - objasnio je Gastoz i dodao:

- Na nekoliko mesta sam bio do sada, konkretno na tri. Sve je u redu, hvala na brizi - poručio je Marinković.

