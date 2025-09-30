"UZELA JE PARE ZA DECU I UGRADILA SILIKONE" Sin Site Ahmić izneo skandalozne tvrdnje: Moja majka je zla žena - Asmin se odmah umešao
Sin Site Ahmić ušao je u "Elitu 9" i nastavio da iznosi šokantne tvrdnje o odnosu sa majkom. Naime, voditelj Milan Milošević je razgovarao sa Nerijom Ružanji o odnosu sa svojom majkom Sitom Ahmić.
- Mene to ne zanima, imam pametnijeg posla, moram da izdržavam porodicu. 10 sati dnevno vozim taksi i ona radi, čisti apartmane - rekao je Nerio.
- Lukin fokus je bio malo pre da mu nije jasno što si pružio ruku Asminu koji je rekao da je tvoja tetka - rekao je voditelj.
- Koliko se puta dnevno svađaju Sita, Aneli i Grofica - pitao je Asmin.
- Pa ne znam, normalno je da se posvađaju - rekao je Nerio.
- Da li Aneli zove k**vom Groficu i Grofica nju i je l' si dobri sa bratom - pitao je Luka.
- Ne...Svi su dobri odavno - rekao je Nerio.
- Kako baka tvoja nije uspela da uspostavi dobar odnos između tebe i majke - pitao je Milan.
- Ne možemo moja majka i ja nikada biti dobri dok ona ne prihvati moju porodicu. Ona je meni govorila da se javim majci i da rešimo probleme, kada je njoj problem Hana i moja ćerka, koju sada navodno toliko voli, a htela je da se prekine trudnoća - rekao je Nerio.
"Sita se svađala sa porodicom mog oca"
- Da li si u kontaktu sa porodicom svog pokojnog oca, Borisa - pitao je Milan.
- Ne, zbog konflikta koji smo imali, imali smo svađu...Sita se svađala sa porodicom mog oca jer, sada je obrnuto, oni ne vole nju - rekao je Nerio.
- Nerio je trebao da se krsti u subotu, tvoj tata je sve to organizovao, a to je sve Sita otkazala jer je rekla da si ti musliman, a ne katolik. On je oko ponoći krenuo za Split, imao je udes i ostao je na licu mesta mrtav, nakon svađe tu noć. Njegov tata nije ni bio sahranjen, Sita je dizala neke pare, garderobu i parfeme, sve preko njegove kartice. Njegov tata je bio policajac, Nikica je bio njegov najbolji drug, a nakon par godina se ona spetljala sa Nikicom - rekao je Asmin.
- Kako je Nikica gledao na tebe - pitao je Milan.
- Gledao me je kao sina, uvek je bio korektan - rekao je Nerio.
- Sita je podigla isplatu od njegovog novca i uradila silikone, da, od dečijeg novca. Dva puta je to ukrala - rekao je Asmin.
- Ne laže Asmin, to sam saznao od bake iz Splita...Verovatno je imala punomoć, jer sam ja bio maloletan, a novac je bio namenjen meni. Ne znam za drugu uplatu novca, znam samo za tu, ali nisam nikada dobio - rekao je Nerio.
"Moja majka je zla žena"
- Šta bi ti imao da kažeš sada kada te ja pitam o svojoj mami - pitao je voditelj.
- Ja bih rekao da je zla žena, jer ako meni može ovakve stvari da radi, šta može nekome drugom. Dao sam toliko šansi da izgladimo odnos i hteo sam, ali vidim da nema smisla - rekao je Nerio.
- A je l' znaš zašto?! Zato što Sita njega nagovara da uzme dete od Hane - skočio je Asmin.
- To je istina - rekao je Nerio.
- Koja situacija sa majkom ti je bila najteža, kada ti je bilo najteže - pitao je Milan.
- Najteže mi je bilo na početku kada je saznala da je Hana trudna, kada se sve to dogodilo, kada su me prisilno odvojili i za to vreme od Hane i da će se nešto desiti ako ja ne dođem da živim kući. Majka me je prisilila, bile su strašne pretnje da će upasti u stan, da će nas tući...Majka (Sita) i maka (Grofica) nisu bile dobre sa tetkom Sabinom i Editom. Edita je sestra od bake - rekao je Nerio, a onda je dodao:
- Ma one nisu htele da dođe Nikica da živi, zato su se posvađale. Kada se Nikica uselio, tu je nastala svađa, one ne žele da tu živi, a ona želi. Edita i Sabina nisu htele da on tu živi, ne znam zašto...Ja nisam smeo da izlazim i da se družim kako treba, eto, nije mi dala - rekao je Nerio.
Asmin izneo šokantne tvdnje o Siti
Podsetimo, Asmin je pre nekoliko dana izneo jezive tvrdnje o Sitinom odnosu sa sinom.
- On (Nikica, Sitin bivši muž) je mene pitao da li mogu da sakrijem od Site 500 evra da sinovima kupi Nike patike. Ja sam poslao Siti pare i ostavio za njega 500 evra, da pomognem čoveku jer mi ga je bilo žao. Otišao sam sa njim da kupim patike i budala sam to rekao Aneli. Sita je napravila problem jer je deci kupio patike. Odvezao sam ga na aerodrom u Beču, a dok je on leteo Sita je pravila problem i nisam to mogao da mu kažem. Sita ga je dočekala, uzela patike i bacila u smeće. Meni su se javile njegove bivše žene, imale su isti problem. Taj sin (Sitin) je napunio 17 godina, sad već ima 19, zaljubio se tad u neku malu devojku, tvrdio je Asmin.
- Devojka mu je ostala trudna, Sita je pravila probleme majci od te devojčice i tražila da prekine trudnoću. Aneli ima opasnog brata i ljudi iz straha ne mogu neke stvari da iznesu, ali nažalost ja nemam strah. Mali je tužio Situ, ona ga je zaključala u sobu i vezala dok se to ne reši. Sestra od sina je ubacila malom telefon, pa je zvao policiju. Sita je tad bila uhapšena tri dana, Nikica je bio svedok šta ona radi deci i dobila je tri godine uslovne zbog nasilja u porodici. Mala je bila trudna i Sita je pravila plan kako da je gurnu, kad mala bude išla da je Nikica gurne i da ispadne da je to bio nesrećan slučaj. Devojka se porodila, ali Sita nema snimak sa unukom - tvrdio je Asmin.