Sin Site Ahmić ušao je u "Elitu 9" i nastavio da iznosi šokantne tvrdnje o odnosu sa majkom. Naime, voditelj Milan Milošević je razgovarao sa Nerijom Ružanji o odnosu sa svojom majkom Sitom Ahmić.

- Mene to ne zanima, imam pametnijeg posla, moram da izdržavam porodicu. 10 sati dnevno vozim taksi i ona radi, čisti apartmane - rekao je Nerio.

- Lukin fokus je bio malo pre da mu nije jasno što si pružio ruku Asminu koji je rekao da je tvoja tetka - rekao je voditelj.

- Koliko se puta dnevno svađaju Sita, Aneli i Grofica - pitao je Asmin.

- Pa ne znam, normalno je da se posvađaju - rekao je Nerio.

Neiro, Sitin sin Foto: Printscreen/Instagram

- Da li Aneli zove k**vom Groficu i Grofica nju i je l' si dobri sa bratom - pitao je Luka.

- Ne...Svi su dobri odavno - rekao je Nerio.

- Kako baka tvoja nije uspela da uspostavi dobar odnos između tebe i majke - pitao je Milan.

- Ne možemo moja majka i ja nikada biti dobri dok ona ne prihvati moju porodicu. Ona je meni govorila da se javim majci i da rešimo probleme, kada je njoj problem Hana i moja ćerka, koju sada navodno toliko voli, a htela je da se prekine trudnoća - rekao je Nerio.

"Sita se svađala sa porodicom mog oca"

- Da li si u kontaktu sa porodicom svog pokojnog oca, Borisa - pitao je Milan.

- Ne, zbog konflikta koji smo imali, imali smo svađu...Sita se svađala sa porodicom mog oca jer, sada je obrnuto, oni ne vole nju - rekao je Nerio.

- Nerio je trebao da se krsti u subotu, tvoj tata je sve to organizovao, a to je sve Sita otkazala jer je rekla da si ti musliman, a ne katolik. On je oko ponoći krenuo za Split, imao je udes i ostao je na licu mesta mrtav, nakon svađe tu noć. Njegov tata nije ni bio sahranjen, Sita je dizala neke pare, garderobu i parfeme, sve preko njegove kartice. Njegov tata je bio policajac, Nikica je bio njegov najbolji drug, a nakon par godina se ona spetljala sa Nikicom - rekao je Asmin.

- Kako je Nikica gledao na tebe - pitao je Milan.

- Gledao me je kao sina, uvek je bio korektan - rekao je Nerio.

- Sita je podigla isplatu od njegovog novca i uradila silikone, da, od dečijeg novca. Dva puta je to ukrala - rekao je Asmin.

- Ne laže Asmin, to sam saznao od bake iz Splita...Verovatno je imala punomoć, jer sam ja bio maloletan, a novac je bio namenjen meni. Ne znam za drugu uplatu novca, znam samo za tu, ali nisam nikada dobio - rekao je Nerio.

"Moja majka je zla žena"

- Šta bi ti imao da kažeš sada kada te ja pitam o svojoj mami - pitao je voditelj.

- Ja bih rekao da je zla žena, jer ako meni može ovakve stvari da radi, šta može nekome drugom. Dao sam toliko šansi da izgladimo odnos i hteo sam, ali vidim da nema smisla - rekao je Nerio.

- A je l' znaš zašto?! Zato što Sita njega nagovara da uzme dete od Hane - skočio je Asmin.

- To je istina - rekao je Nerio.

Sita Ahmić verovala u Anelinu pobedu Foto: Petar Aleksić

- Koja situacija sa majkom ti je bila najteža, kada ti je bilo najteže - pitao je Milan.

- Najteže mi je bilo na početku kada je saznala da je Hana trudna, kada se sve to dogodilo, kada su me prisilno odvojili i za to vreme od Hane i da će se nešto desiti ako ja ne dođem da živim kući. Majka me je prisilila, bile su strašne pretnje da će upasti u stan, da će nas tući...Majka (Sita) i maka (Grofica) nisu bile dobre sa tetkom Sabinom i Editom. Edita je sestra od bake - rekao je Nerio, a onda je dodao:

- Ma one nisu htele da dođe Nikica da živi, zato su se posvađale. Kada se Nikica uselio, tu je nastala svađa, one ne žele da tu živi, a ona želi. Edita i Sabina nisu htele da on tu živi, ne znam zašto...Ja nisam smeo da izlazim i da se družim kako treba, eto, nije mi dala - rekao je Nerio.

Asmin izneo šokantne tvdnje o Siti

Podsetimo, Asmin je pre nekoliko dana izneo jezive tvrdnje o Sitinom odnosu sa sinom.

- On (Nikica, Sitin bivši muž) je mene pitao da li mogu da sakrijem od Site 500 evra da sinovima kupi Nike patike. Ja sam poslao Siti pare i ostavio za njega 500 evra, da pomognem čoveku jer mi ga je bilo žao. Otišao sam sa njim da kupim patike i budala sam to rekao Aneli. Sita je napravila problem jer je deci kupio patike. Odvezao sam ga na aerodrom u Beču, a dok je on leteo Sita je pravila problem i nisam to mogao da mu kažem. Sita ga je dočekala, uzela patike i bacila u smeće. Meni su se javile njegove bivše žene, imale su isti problem. Taj sin (Sitin) je napunio 17 godina, sad već ima 19, zaljubio se tad u neku malu devojku, tvrdio je Asmin.

Asmin Durdžić u Rajskom vrtu Foto: Printscreen