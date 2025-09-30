Slušaj vest

Nerio Ružanji, sin Site Ahmić, uselio se u Belu kuću i postao aktuelni učesnik Elite 9. Još u samom startu tema je bila odnos sa njegovom majkom, kao i porodični problemi koji godinama traju.

Nerio je tvrdio da Sita nije dobra majka, da nije podržavala njegovu suprugu, da je radio za nju po 12 sati dnevno za dvadeset evra, kao i da je proživeo razne incidente zbog kojih je morala da reaguje i policija.

Prvo javno oglašavanje Site Ahmić

Sita kako tvrdi, nije znala da će joj sin ući u Elitu, a nakon emisije, prvi put se javno oglasila i otkrila svoju stranu priče.

- Dragi moji ljudi, da je ovo bilo jako teško za mene, bilo je. Ali, kao što znate mene, ja se iz svake situacije podignem još jača. Ovo je bio način da ja možda uđem, ili da se meni osvete, ali ja nikada ući neću. Nakon ovoga ne postoji šansa. Da uđem negde gde je moje dete i da se svađamo na televiziji, nema šanse. Pokušaj režisera iz pakla i ovo će biti zanimljivo možda 15 dana kao što je bila priča od ovoga Gulaša i gotovo. Ova sezona je jedna velika pušketina, misle da će pritiskom postići da uđemo u rijaliti, a Aneli i ja nikada nećemo - govorila je Sita i najavila da će izneti sve dokaze za tvrdnje koje ima:

Sita Ahmić došla da dočeka sestru Aneli Ahmić Foto: Petar Aleksić

- Objasniću naciji, ja nemam nikakav problem sa tim, zbog čega nikada nisam podržala odnos mog sina i te devojke. Svako ko je iz Dubrovnika zna o čemu pričam i da ne postoji gora porodica od te. Dala sam dve tri šanse toj devojci, da postane majka, žena i domaćica a nikada to nije postala i izneću dokaze. Pokazaću u kakvom smeću je živeo moj sin i to moje malo unuče, u kakvoj prljavštini. Naravno da sam mom sinu rekla da ću ga poslati u zatvor a da ću dete uzeti sebi, recite mi, koja bi majka to dozvolila, da deca žive u takvim okolnostima. Najveći je problem što koristi narkotike, majka joj je zavisnica od heroina registrovana. Naravno da nisam želela da moj sin ima nešto sa takvom osobom, ali kada se to već desilo, želela sam da joj dam šansu i pružim joj toplinu, ali ona to nije želela. Ona je svaki dan drogirana, ima zube žute i zelene... Zna se od čega. Ja ću se za svog sina boriti dok sam živa, neka me osudi ko god hoće. Moje dete je 3 godine u kandžama te strašne porodice, a sve ću dokazati.

Sita Ahmić objavila kako je izgledala kuhinja koju su koristili njen sin i snajka Foto: Instagram

- Dok su živeli u porodičnoj kući, iza naše, imam dokaz kakva je domaćica bila. Brzo su otišli, da ne lažem sada koliko su tačno živeli kod nas, ali evo fotografija kako je izgledala kuhunja dok su je koristili. Želela je da odu iz naše kuće jer nije mogla da dovodi majku bez zuba, drugove narkomane...

Moja majka je zla žena

Nerio je na početku emisije izneo šok tvrdnje o odnosu sa majkom.



- Šta bi ti imao da kažeš sada kada te ja pitam o svojoj mami - pitao je voditelj.

- Ja bih rekao da je zla žena, jer ako meni može ovakve stvari da radi, šta može nekome drugom. Dao sam toliko šansi da izgladimo odnos i hteo sam, ali vidim da nema smisla - rekao je Nerio.

- A je l' znaš zašto?! Zato što Sita njega nagovara da uzme dete od Hane - skočio je Asmin.

- To je istina - rekao je Nerio.

1/5 Vidi galeriju Nerio i Sita Foto: Printscreen, Petar Aleksić

- Koja situacija sa majkom ti je bila najteža, kada ti je bilo najteže - pitao je Milan.

- Najteže mi je bilo na početku kada je saznala da je Hana trudna, kada se sve to dogodilo, kada su me prisilno odvojili i za to vreme od Hane i da će se nešto desiti ako ja ne dođem da živim kući. Majka me je prisilila, bile su strašne pretnje da će upasti u stan, da će nas tući... Majka (Sita) i maka (Grofica) nisu bile dobre sa tetkom Sabinom i Editom. Edita je sestra od bake - rekao je Nerio, a onda je dodao:

- Ma one nisu htele da dođe Nikica da živi, zato su se posvađale. Kada se Nikica uselio, tu je nastala svađa, one ne žele da tu živi, a ona želi. Edita i Sabina nisu htele da on tu živi, ne znam zašto...Ja nisam smeo da izlazim i da se družim kako treba, eto, nije mi dala - rekao je Nerio.

