U ponedeljak veče novi učesnik "Elite 9" postao je Nerio Ružanji, sin Site Ahmić, sestre Aneli Ahmić. On je odmah po ulasku počeo da iznosi sve o svom lošem odnosu s majkom, zbog čega se i ona oglasila na Instagramu.

Mnogi gledaoci pružili su podršku Neriju, koji je majku nazvao zlom, a jedna od njih je i sestra Asmina Durdžića, Minka Durdžić.

Ponosna

- Pravda je spora, ali kada pokuca, kuca tako snažno! Svaka moja suza će vas stići, koliko bola i patnje i nepravde ste mi učinile svojim lažima! Bravo mali, ja sam već sada ponosna na sebe - napisala je Asmonova sestra.

Asminova sestra Minka uputila brutalnu poruku Aneli i Siti Ahmić i podržala Neira Foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, Minka je nedavno ispričala za medije da ju je Aneli svojevremeno pretukla zbog čega ju je prijavila policiji i da od tada nema nikakav odnos sa njom. Stala je uz svog brata koji iznosi sav prljav veš i njegove veze s Ahmićkom.

Mnoge stvari je sada potvrdi i Sitin sin, ali je rekao da je Asmin dosta toga i preuveličao. Inače, on je ispričao da je pakao u njegovom odnosu s majkom nastao onog trenutka kada se zaljubio u sadašnju vanbračnu suprugu s kojom ima dete.

"Zla žena"

- Ja bih rekao da je zla žena, jer ako meni može ovakve stvari da radi, šta može nekome drugom. Dao sam toliko šansi da izgladimo odnos i hteo sam, ali vidim da nema smisla - rekao je Nerio.

- A je l' znaš zašto?! Zato što Sita njega nagovara da uzme dete od Hane - skočio je Asmin.

- To je istina - rekao je Nerio.

Nerio Boris Ružani ušao u Elitu Foto: Printscreen

- Koja situacija sa majkom ti je bila najteža, kada ti je bilo najteže - pitao je Milan Milošević.

- Najteže mi je bilo na početku kada je saznala da je Hana trudna, kada se sve to dogodilo, kada su me prisilno odvojili i za to vreme od Hane i da će se nešto desiti ako ja ne dođem da živim kući. Majka me je prisilila, bile su strašne pretnje da će upasti u stan, da će nas tući... Majka (Sita) i maka (Grofica) nisu bile dobre sa tetkom Sabinom i Editom. Edita je sestra od bake - rekao je Nerio, a onda je dodao:

Rodbinska svađa

- Ma one nisu htele da dođe Nikica da živi, zato su se posvađale. Kada se Nikica uselio, tu je nastala svađa, one ne žele da tu živi, a ona želi. Edita i Sabina nisu htele da on tu živi, ne znam zašto...Ja nisam smeo da izlazim i da se družim kako treba, eto, nije mi dala - rekao je Nerio.

