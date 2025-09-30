"POZAJMLJIVAO SAM OD SVIH REDOM ZA ŽIVOT" Nerio ne prestaje da BLATI majku, sad ispričao na šta ga je terala
Nerio Ružanji, koiji je ušao u Elitu 9 a da nije rekao majci, otkrio je nove detalje iz svoje porodice i odnosa sa svojom majkom Sitom Ahmić.
Je l' ti Sita uzimala pare? - upitao je Dača.
- Uvek je ona meni uzimala pare i koristila za sebe - kazao je Nerio.
- Je l' Sita svađala svakodnevno sa taksistima? - upitao je Asmin.
- Da, tako je. Jer smo stajali gde nije trebalo - rekao je Nerio.
Kad si završio školu, je l' si imao zdravstveno osiguranje, je l' si bio prijavljen? - upitao je Asmin.
- Imao sam zdravstveno, ali nisam bio prijavljen - kazao je Nerio.
- Ona se svađala sa taksistima, nije dala drugim taksistima da rad. Želela je da joj čuvam decu, a ne da idem u školu - kazao je Asmin.
- Napadala je tvoju verenicu i Hanu da se drogirate zajedno, je l'? - upitao je Dača.
- Pa da, ali smo mi bili čisti - rekao je Nerio.
- Imaš li dugove? - upitao je Asmin.
- Da. Dugujem previše para. Pozajmljivao sam od svih redom za život - kazao je Nerio.
- Kunem ti se u sve. Ja ću da ti dam u Austriji stan, posao, sve da imaš. Ti i tvoja žena, ne budu li ti one pomogle - rekao je Asmin.
Prvo javno oglašavanje Site Ahmić
Sita kako tvrdi, nije znala da će joj sin ući u Elitu, a nakon emisije, prvi put se javno oglasila i otkrila svoju stranu priče.
- Dragi moji ljudi, da je ovo bilo jako teško za mene, bilo je. Ali, kao što znate mene, ja se iz svake situacije podignem još jača. Ovo je bio način da ja možda uđem, ili da se meni osvete, ali ja nikada ući neću. Nakon ovoga ne postoji šansa. Da uđem negde gde je moje dete i da se svađamo na televiziji, nema šanse. Pokušaj režisera iz pakla i ovo će biti zanimljivo možda 15 dana kao što je bila priča od ovoga Gulaša i gotovo. Ova sezona je jedna velika pušketina, misle da će pritiskom postići da uđemo u rijaliti, a Aneli i ja nikada nećemo - govorila je Sita, a više o tome pročitajte OVDE