Nerio Ružanji, koiji je ušao u Elitu 9 a da nije rekao majci, otkrio je nove detalje iz svoje porodice i odnosa sa svojom majkom Sitom Ahmić.

Je l' ti Sita uzimala pare? - upitao je Dača.

- Uvek je ona meni uzimala pare i koristila za sebe - kazao je Nerio.

- Je l' Sita svađala svakodnevno sa taksistima? - upitao je Asmin.

- Da, tako je. Jer smo stajali gde nije trebalo - rekao je Nerio.

Kad si završio školu, je l' si imao zdravstveno osiguranje, je l' si bio prijavljen? - upitao je Asmin.

Nerio Ružanji sa cimerima u Beloj kući Foto: Printscreen

- Imao sam zdravstveno, ali nisam bio prijavljen - kazao je Nerio.

- Ona se svađala sa taksistima, nije dala drugim taksistima da rad. Želela je da joj čuvam decu, a ne da idem u školu - kazao je Asmin.

- Napadala je tvoju verenicu i Hanu da se drogirate zajedno, je l'? - upitao je Dača.

- Pa da, ali smo mi bili čisti - rekao je Nerio.

- Imaš li dugove? - upitao je Asmin.

- Da. Dugujem previše para. Pozajmljivao sam od svih redom za život - kazao je Nerio.

- Kunem ti se u sve. Ja ću da ti dam u Austriji stan, posao, sve da imaš. Ti i tvoja žena, ne budu li ti one pomogle - rekao je Asmin.

Prvo javno oglašavanje Site Ahmić

Sita kako tvrdi, nije znala da će joj sin ući u Elitu, a nakon emisije, prvi put se javno oglasila i otkrila svoju stranu priče.