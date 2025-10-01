Slušaj vest

Sita Ahmić, sestra Aneli Ahmić, dospela je u žižu medijske pažnje kada je njen sin Nerio Boris Ružanji ušao u Elitu 9. Nerio je odmah rekao da sa majkom nije u dobrim osnosima, a ona je nakon toga davala izjave i pokušala da ga demantuje.

Na društvenim mrežama, sada se vodi rat oko toga ko od njih dvoje laže. Marko Đedović, bivši učesnik rijalitija, stao je na stranu Neria, pa je tako podelio komentare ispod Sitinog videa u kojem joj ljudi ne veruju.

Nerio Ružanji sa cimerima u Beloj kući Foto: Printscreen

- Čim ona kaže "mali" za dete, jasno je da ona nema nikakv osećaj za njega i to je tako užasno - zaokružio je Đedović ovaj komentar, sa kojim se izgleda slaže.

Foto: Printscreen

Oglasila se Sita Ahmić

Sita kako tvrdi, nije znala da će joj sin ući u Elitu, a nakon emisije, javno se oglasila i otkrila svoju stranu priče.

- Dragi moji ljudi, da je ovo bilo jako teško za mene, bilo je. Ali, kao što znate mene, ja se iz svake situacije podignem još jača. Ovo je bio način da ja možda uđem, ili da se meni osvete, ali ja nikada ući neću. Nakon ovoga ne postoji šansa. Da uđem negde gde je moje dete i da se svađamo na televiziji, nema šanse. Pokušaj režisera iz pakla i ovo će biti zanimljivo možda 15 dana kao što je bila priča od ovoga Gulaša i gotovo. Ova sezona je jedna velika pušketina, misle da će pritiskom postići da uđemo u rijaliti, a Aneli i ja nikada nećemo - govorila je Sita i najavila da će izneti sve dokaze za tvrdnje koje ima:

1/5 Vidi galeriju Nerio i Sita Foto: Printscreen, Petar Aleksić

Pokazaću u kakvom smeću je živeo moj sin i to moje malo unuče, u kakvoj prljavštini. Naravno da sam mom sinu rekla da ću ga poslati u zatvor a da ću dete uzeti sebi, recite mi, koja bi majka to dozvolila, da deca žive u takvim okolnostima. Najveći je problem što koristi narkotike, majka joj je zavisnica od heroina registrovana. Naravno da nisam želela da moj sin ima nešto sa takvom osobom, ali kada se to već desilo, želela sam da joj dam šansu i pružim joj toplinu, ali ona to nije želela. Ona je svaki dan drogirana, ima zube žute i zelene... Zna se od čega. Ja ću se za svog sina boriti dok sam živa, neka me osudi ko god hoće. Moje dete je 3 godine u kandžama te strašne porodice, a sve ću dokazati.

- Dok su živeli u porodičnoj kući, iza naše, imam dokaz kakva je domaćica bila. Brzo su otišli, da ne lažem sada koliko su tačno živeli kod nas, ali evo fotografija kako je izgledala kuhunja dok su je koristili. Želela je da odu iz naše kuće jer nije mogla da dovodi majku bez zuba, drugove narkomane...

Moja majka je zla žena

Nerio je na početku emisije izneo šok tvrdnje o odnosu sa majkom.



- Šta bi ti imao da kažeš sada kada te ja pitam o svojoj mami - pitao je voditelj.