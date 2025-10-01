Slušaj vest

Sita Ahmić nakon ulaska svog sina Neria Ružanjija u Elitu 9, na Instagramu redovno objavljuje svoju stranu priče i iznosi mnoge tvrdnje koje do sada javnost nije znala.

Sita je takođe, na društvenim mrežama objavila video i pokazala u kakvom stanu je njen sin živeo sa verenicom i šokirala javnost.

Emotivna ispovest za Kurir

Ahmićeva je za Kurir otvorila dušu i otkrila sve što joj leži na duši, te je progovorila o odnosu sa sinom, njegovoj priči sa verenicom, ali i krštenju o kojem javnost bruji.

Sita je iskreno i bez zadrške govorila o porodičnim problemima ali i šoku koji je doživela kada je ugledala sina na malim ekranima.

"Odgajala sam ga kao princa"

- Vrlo sam se šokirala jer moj sin čak ne poseduje ni društvene mreže, bila sam u velikom šoku. Najteže mi je palo to što nije svestan gde je došao, što je dole i što će tamo biti 9 meseci. Priča koja se plasira me ne dodiruje jer znam kakva sam ja majka, znam šta sam radila i u kakvom smo odnosu bili, odgajala sam ga kao princa. Sve što sam uradila uradila sam za njegovo dobro, nisam ga prepustila ulici. Kao što rekoh, odgajala sam ga kao princa, da bi na kraju našao osobu koja je od devete godine na ulici i koja je dve godine starija, ali to je pored svega najmanje važno. Uzela ga je pod svoje i napravila ovo što jeste sada. Ali pored svega se vidi moje vaspitanje i ono što sam sa njim radila ceo život.

Sita Ahmić došla da dočeka sestru Aneli Ahmić Foto: Petar Aleksić

"Bio je mažen i pažen"

Sita se prisetila Neriovog detinjstva i otkrila da nikada u životu sa njim nije imala probleme, sve do upoznavanja sa njegovom sadašnjom verenicom.

- Detinjstvo je bilo prelepo, bio je mažen i pažen sa svih strana, cela porodica se brinula o njemu jer je prvo unuče i mezimac. Bio je srećno dete, bio je dobar, miran. Ja to dete nisam osetila, imam još tri curice, ali predivan je bio i miran. Nikada nikakvih problema nisam imala sa njim. To što je rekao u rijalitiju da je pušio travu, to nije istina, ili ako jeste ja za to nisam znala. Ali, nemmoguće je da ne znam jer sam vršila kontrolu nad njim i uvek sam ga pratila šta radi. Nikada me niko ni iz škole nije zvao, niko da mi kaže da je pravio probleme, uvek se sa svima postavljao sa poštovanjem. To ceo Dubrovnik zna.

"Prvi problemi su nastali pored Hane"

Prvi problemi su nastali kada je upoznao nju sa 14 godina i ja sam to probala da sprečim jer ja tu malu znam od devete godine, odrasla je na ulici. Oni žive pored nas u Dubrovniku i znala sam da se curica ponaša već kao da ima 30 godina. Znala sam da joj je majka teška zavisnica od heroina, registrovana u Dubrovniku bez zuba u glavi. I mala je sa zubima haos. Cela porodica je problematična, nered, droga, alkohol. Jedino je otac dobar ali je odavno pobegao u inostranstvo. Naravno da nisam bila za to jer sam znala da će mi upropastiti dete. Brinula sam se za njega ceo život, normalno da je da ne bih dopustila da dođe neka karakondžula da mi uništi dete. Sada imam više prostora da se borim za dete i unuče, jer mislim da kad Nerio kada izađe, shvatiće neke stvari. On se mene plašio i svega što ja znam jer je svestan da sve mogu da prijavim. Problem je nastao pre par dana kada je policija zaustavila mog sina na ulici i našla količinu marihuane za ličnu upotrebu, ništa strašno da ode u zatvor, ali da se sudi da.

1/5 Vidi galeriju Nerio i Sita Foto: Printscreen, Petar Aleksić

Sita je priznala da je stroga majka, ali i da je najviše zaštitnički bila nastrojena zbog tragedije koja ju je zadesila.

- Bila sam stroga, ali ne previše, nije bilo potrebe jer je on bio dobro dete. Uvek je imao veliko poštovanje prema mene i zbog toga sam mu sve na svetu dala. Vaspitala sam ga da bude kakav jeste, da poštuje ljude... Ne znam kako ta žena ima moć, nije mi jasno... Imala sam tu tragediju, izgubila sam muža kada je on imao samo dva meseca. Od tolike strepnje zbog svega, mnogo sam ga čuvala.

Istina o krštenju

Sita Ahmić je prvi put za Kurir progovorila o fotografijama koje su izašle u javnost. Naime, Marko Đedović je objavio slike sa krštenja Nerija koji za sebe kaže da je musliman, a njegova majka je otkrila istinu o svemu tome.

Foto: Instagram

- Ja i Neriov otac kao i svaki moj partner smo imali dogovore da se deca krstiti neće. Međutim, kada sam rodila dete, roditelji od mog pokojnog muža su krenuli da se petljaju u naš život u odnos, počevši od imena, pa nadalje... Počeli su da vrše pritisak na Borisa da treba da se krsti dete i on je to meni rekao. Bio je mnogo nesrećan zbog toga, bio je dosta povodljiv kao i moj Nerio. Ja to naravno nisam odobravala, ali nakon toga, vrlo brzo je Boris poginuo i to kada je išao na sud i imao ročište. Krenuo je po velikom nevremenu u Split, vozio brzo upao u rupu i nastradao. Mesec dana nakon što je nastadao, osetila sam potrebu da uradim nešto za Borisa i odvela sam dete da se krsti i dodala sam mu njegovo ime. Nerio ima dva imena, zove se Nerio Boris. Imala sam potrebu da uradim nešto za dete i njega koga više nikada neće videti, da ostavim neki trag. Krstila sam ga, u osnovnoj školi i kasnije, išao je sve vreme na islamske veronauke. Svaki petak je išao je džumu i klanjao, on je musliman. Moje dete jeste kršteno samo zbog oca.

"Nisam ga vezivala za radijator"

Bivši partner njene sestre Aneli, Asmin Durdžić je izneo tvrdnju da je Nerija majka vezivala za radijator, što je on i demantovao.

- Nerio je uspeo da kaže da ga nisam vezivala za radijator. Ma dajte, molim vas. Ja ga nisam vezivala, samo sam ga zatvorila u sobu kada se sve to događalo sa Hanom. Koji roditelj ne bi uradio isto kao ja nego ga prepustio u kandže narkomanije. Šta sam to loše uradila? Uradila sam samo loše sebi, jer me je prijavio i bila sam u stanici 24 sata. Asmin priča o sebi, to su boleštine.

1/5 Vidi galeriju Sita Ahmić Foto: Instagram

Metode spasavanja

Sita je takođe priznala za Kurir da je sve od sebe dala da spreči odnos sa njegovom sadašnjom verenicom, ali i da joj je dala šansu da žive normalno i u miru.

- Kad je ostala trudna nije više bilo pametnih metoda, ja sam mnogo pričala sa njim i pokušala da mu otvorim oči. Želela sam da žive kod nas da vidimo kako će sve da bude, da se skrase. Jedno vreme je bilo tako, ali je kasnije otišao njoj. Ja sam i njoj u par navrata dala šansu da bue član porodice i normalna majka, ali to nikako nije želela. Unuku sam poslednji put videla pre par meseci, na kratko. Hanu ne zanima ništa, sem novca. On se nama čak krišom javljao da ona ne zna.

Ulazak u rijaliti

Amićeva je jasno dala do znanja da u Elitu nikada ne bi ušla.

- Nikada u životu ne bih ušla u rijaliti jer od svog života neću praviti cirkus. Ja sa svojim sinom da se pred kamerama raspravljam ne postoji šansa. Mada mi se ne bi ni raspravljali jer on sa mnom drugačije razgovara. Ovo je sve plan "režisera iz pakla" (prim.aut. Marka Đedovića).

Planovi nakon Elite

Majka Nerija Ružanjija je otkrila da nikada neće dići ruke od sina i progovorila o daljim planovima.

- Ja ću sa svojim sinom naravno razgovarati. On da puca sutra u mene ja ruke ne bih digla, to važi za svako moje dete. Može sutra bilo šta da mi napravi, ja nikada neću odustati i boriću se za svoje dete. Nadam se da će doći pameti i da će reći: "Majko bila si u pravu" i verujem da će biti tako. To se već jednom desilo kada sam ga zatvorila u sobu, pa je nakon nekoliko dana plakao i rekao: "Oprosti majko, bila si u pravu".

Foto: Petar Aleksić

O Marku Đedoviću i informacijama

Neke informacije iz života Sitinog sina u javnost su dospele preko Marka Đedovića koji je objavio fotografije sa krštenja, a ona je progovorila i o njemu.

- Slike sa krštenja verovatno je dala Neriova baba, od oca majka koja nam dugi niz godina zagorčava život. Ne daj Bože nikome šta je ona doživela, ali ona je psihički obolela osoba. Ostale informacije koje Đedović ima su poluinformacije i struja ide od Hane koja ga je i gurnula tu, u rijaliti. Možda je uzela neku siću unapred i uživaće sa tim parama dok moje dete trune tamo mesecima. Ona njega vara na svakom koraku.

