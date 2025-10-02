Slušaj vest

Filip Đukić zaveo je još jednu zadrugarku, a u pitanju je Tanja Boginja, koju je odveo u krevet.

Goca Džehverović komentarisala njegove ljubavne sposobnosti.

- Bilo je blizu, ali kaže da nije. Rekao mi je da je gladio ribicu celu noć, pokazao mi je ribu na krevetu (Plišana igračka). Ja njega znam iz "Zadruge 1" on je tad skinuo gaćice na stolu. Tad nije bio toliko istetoviran. Žene, kad su videle s čim raspolaže, nije im bilo dobro, to vam kažem iz prve ruke. Boginja hoće da radi, vredna je i noću i danju. Tako da je njoj oprošteno, isto kao i Terzi - govorila je Goca Džehverović na Rede televiziji.

Foto: Kurir Televizija

Aniti Filip Đukić favorit za pobedu u Eliti 9

Ipak, ubrzo nakon toga se oglasila Anita i iznenadila potezom.

Anita je istakla da joj je Filip favorit za pobedu, dok je o Anđelu rekla sledeće: