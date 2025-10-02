"VIDELE SU ČIME RASPOLAŽE I NIJE IM DOBRO" Mama Džehva otkrila zbog čega žene lude za Filipom Đukićem
Filip Đukić zaveo je još jednu zadrugarku, a u pitanju je Tanja Boginja, koju je odveo u krevet.
Goca Džehverović komentarisala njegove ljubavne sposobnosti.
- Bilo je blizu, ali kaže da nije. Rekao mi je da je gladio ribicu celu noć, pokazao mi je ribu na krevetu (Plišana igračka). Ja njega znam iz "Zadruge 1" on je tad skinuo gaćice na stolu. Tad nije bio toliko istetoviran. Žene, kad su videle s čim raspolaže, nije im bilo dobro, to vam kažem iz prve ruke. Boginja hoće da radi, vredna je i noću i danju. Tako da je njoj oprošteno, isto kao i Terzi - govorila je Goca Džehverović na Rede televiziji.
Aniti Filip Đukić favorit za pobedu u Eliti 9
Ipak, ubrzo nakon toga se oglasila Anita i iznenadila potezom.
Anita je istakla da joj je Filip favorit za pobedu, dok je o Anđelu rekla sledeće:
- Ovo je moje poslednje oglašavanje što se tiče ove sezone Elite. Ja nisam učesnik, a to što su moji bivši partneri unutra, nije moja obaveza da komentarišem. Moj favorit od samog početka je Filip Đukić i pri tom stavu ću biti do kraja. Što se Anđela tiče, sve što sam o njemu imala da kažem, sam rekla, ništa od tada nisam promenila niti ću, on je za mene završena priča i ništa vezano za njegovo učešće me ne zanima. Nikada se neću složiti sa našim dušmanima niti im aplaudirati na sve ono što sada pričaju, lažu i izmišljaju - napisala je u saopštenju.