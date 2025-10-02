Slušaj vest

Pevačici Zorici Marković koja nije krila da žali Nerija Ružanjia zbog njegovog lošeg odnosa sa majkom Sitom Ahmić.

- Mene je jako pogodio dolazak ovo dečka, kao majku koja je odgajila dva sina sama. Ako majka donese na svet nekoga, ne daje joj za pravo da radi ovakve stvari. Verujem dečku jer ne patetiše. Opravdavam i to što je došao da zaradi novac, kako ne bi svoju porodicu doveo u situaciju u koju je njegova majka dovela njega. Duša me boli! Ove priče o Luki, mene to ne zanima. Oni su odrasli i formirani ljudi. Ovo je problem i ovo je jako teška priča. Neka ovo bude poruka i pouka svim majkama sveta da ne treba ovako da rade sa decom. Trebala bi druga strana da dođe ako ima demant, ali nije se pojavila i ovom dečku verujem - rekla je Zorica.

Nerio i Sita Foto: Printscreen, Petar Aleksić

Voditelj Milan Milošević upitao je Neria da li je istina da je Sita optužila svoju majku Groficu da je spavala sa njenim mužem Nikicom?

- Jeste. To se dogodilo nakon što je ona izbacila Nikicu i on je krenuo kod nje da prespava, pa ga je sutra optužila. Kad je pokušao da se vrati nazad, ona je optužila njega da su imali s**s. Vređali su se. Mislim da ona to nije ni smatrala, nego je htela da se vređa i svađa. Nakon nekog vremena, on se vratio - rekao je Nerio.

