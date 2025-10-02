Slušaj vest

Otkako su ušli u "Elitu 9" Asmin Durdžić i Mina Vrbaški se ne odvajaju.

Oni dane provode razgovarajući i sedeći jedan kraj drugog, te su odmah krenule i spekulacije da će na kraju njih dvoje završiti zajedno.

1/5 Vidi galeriju Mina Vrbaški i Asmin Durdžić se ljube Foto: Printscreen Instagram

Kako je to postala jedna od glavnih tema u rijaliti svetu, sada se pojavio i video snimak koji je napravljen pomoću veštačke inteligencije, a na kome se Asmin i Mina ljube na kauču u dnevnoj sobi.

Na AI snimku se još i čuje kako Asmin Durdžić izgovara:

- Mina, ti si žena koju sam ceo život tražio.

Svi su ostali u šoku nakon ovog klipa, a komentari su samo počeli da se nižu.

Kurir.rs/Alo

