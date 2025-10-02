Snimak Asmina Durdžića i Mine Vrbaški na kom se ljube zbunio je fanove rijalitija
SNIMAK POLJUPCA MINE VRBAŠKI I ASMINA NAPRAVIO HAOS! Učesnici u ljubavnom zanosu, a javnost zbunjena: Ti si žena koju sam ceo život tražio!
Otkako su ušli u "Elitu 9" Asmin Durdžić i Mina Vrbaški se ne odvajaju.
Oni dane provode razgovarajući i sedeći jedan kraj drugog, te su odmah krenule i spekulacije da će na kraju njih dvoje završiti zajedno.
Mina Vrbaški i Asmin Durdžić se ljube Foto: Printscreen Instagram
Kako je to postala jedna od glavnih tema u rijaliti svetu, sada se pojavio i video snimak koji je napravljen pomoću veštačke inteligencije, a na kome se Asmin i Mina ljube na kauču u dnevnoj sobi.
Na AI snimku se još i čuje kako Asmin Durdžić izgovara:
- Mina, ti si žena koju sam ceo život tražio.
Svi su ostali u šoku nakon ovog klipa, a komentari su samo počeli da se nižu.
Asmin govori ćerki:
