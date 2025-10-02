Slušaj vest

Nedavno se u Belu kuću uselio sin Site Ahmić, Nerio Ružanji, koji je svakodnevno otkrio nove jezive detalje odnosa sa majkom.

Asmin Durdžić je sad otišao korak dalje, tvrdeći da Sita, navodno, stoji iza podmetanja bombe u automobil Radomira Marinkovića Takija.

- Da li te je majka uhodila, snimila i slikala kola ispred kuće i pretila da u svakom trenutku zna gde si i da može da vam naudi? - glasilo je pitanje za Nerija Ružanija, Sitinog sina.

- Da, to je istina. Posvađao sam se s njom i pitao sam zašto me uhodi, a ona je rekla da smo loši. Mi smo za nju "narkomani", živimo loš život i onda sve bolje zna - dodao je on.

- Njemu je Sita verovatno pretila da bi ga uplašila i da on ne bi prijavljivao da mu je uzela novac. Sita je monstrum - istakao je Durdžić.

- Mislio sam da je spremna da pošalje nekog da nam uđe u kuću i da nam otme dete. Verujem da je bila spremna to da uradi - nastavio je Nerio.

- Takiju je digla auto u vazduh. Ona ako ne može da plati parama, plati telom. Znam par stvari i ja ću to da kažem na suđenju sa Takijem - rekao je Asmin.

- Imaće ozbiljan problem. To je prijavljeno. Pokušavala sam da vidim sa koje strane vetar duva, a sad Asmin kaže da je to tako. Neka se podnesu prijave i neka se ustanovi o čemu se to radi. Njima ću da poručim da neće proći bez posledica - govorila je Maja.

Prvo javno oglašavanje Site Ahmić

Sita kako tvrdi, nije znala da će joj sin ući u Elitu, a nakon emisije, prvi put se javno oglasila i otkrila svoju stranu priče.

- Dragi moji ljudi, da je ovo bilo jako teško za mene, bilo je. Ali, kao što znate mene, ja se iz svake situacije podignem još jača. Ovo je bio način da ja možda uđem, ili da se meni osvete, ali ja nikada ući neću. Nakon ovoga ne postoji šansa. Da uđem negde gde je moje dete i da se svađamo na televiziji, nema šanse. Pokušaj režisera iz pakla i ovo će biti zanimljivo možda 15 dana kao što je bila priča od ovoga Gulaša i gotovo. Ova sezona je jedna velika pušketina, misle da će pritiskom postići da uđemo u rijaliti, a Aneli i ja nikada nećemo - govorila je Sita i najavila da će izneti sve dokaze za tvrdnje koje ima:

- Dok su živeli u porodičnoj kući, iza naše, imam dokaz kakva je domaćica bila. Brzo su otišli, da ne lažem sada koliko su tačno živeli kod nas, ali evo fotografija kako je izgledala kuhunja dok su je koristili. Želela je da odu iz naše kuće jer nije mogla da dovodi majku bez zuba, drugove narkomane...

