Slušaj vest

Marko Đedović jedan je od bivših takmičara najgledanijeg rijaliti u regionu koji pomno prati sva aktuelna dešavanja i u skladu sa njima on daje svoj sud i iskreno mišljenje o zanimljivim situacijama.

Tim povodom se oglasio i progovorio o odnosu Asmina Durdžića i Mine Vrbaški, za koji mnogi tvrde da nije drugarski već da se među njima dešava ozbiljna hemija kao i da je Borislav Terzić Terza samo paravan.

Ipak, ni Đedović nije baš najsigurniji:

1/6 Vidi galeriju Marko Đedović Foto: Printscreen, Printscreen Zadruga, Antonio Ahel/ATAImages

- Meni deluje kao muvanje, ako ćeš najiskrenije. Izgleda kao neko ljubomorisanje, a s druge strane opet su tu Mina i Terza. Ne znam šta bih rekao kunem ti se životom. Nije isključeno to što mnogi pričaju da je Terza paravan jer ume Mina tako da skloni priču, ona je jako dugo u rijalitiju i zna kako ide to skretanje s teme tako da uopšte nije isključeno da je on paravan i da joj se zapravo Asmin sviđa - otkriva Đedović.

Đedović je otkrio i da nije baš ispratio Minino gostovanje danas u Rajskom vrtu kada je zatražila od Drveta mudrosti test za trudnoću, ali i priznala da je u utorak poželela da poljubi Terzu:

- Au, ovde se ne zna ko pije, a ko plaća. Toliko su zamrsili da mi ništa nije jasno zato što sam prvo mislio da joj se Asmin sviđa, onda da joj se Terza sviđa, sad kaže kako nije mogla da ga poljubi... Meni ništa nije jasno, a sad na sve to i test na trudnoću - bio je zbunjen Đedović.

Mina sumnja na trudnoću

1/6 Vidi galeriju Mina Vrbaški Foto: Boba Nikolić

- Emocije su me udarile u glavu, imala sam čudne snove. Muka mi je danima, zubi me jako bole i samo mi se jede. Kasni mi već dugo i želela bih da dobijem test za trudnoću - rekla je Mina i dodala:

- Ne bih volela onako sa Milanom Miloševićem, volela bih to sama za sebe ako je moguće. Osećam da mi je loše.

kurir.rs/pink.rs

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: