Rijaliti učesnik Asmin Durdžić krenuo je da zapali cigaretu ispred kuće sa Danilom Dačom Virijevićem, kada su krenuli u šiframa da pričaju o Alibabinim simpatijama prema Maji Marinković.

Njemu se u prolazu obratila Maja Marinković i ponudila ga da jede, ali joj je on uz osmeh odgovorio da je na dijeti.

Njegova reakcija bila je jako čudna Dači, nakon čega su o njoj razgovarali u šiframa. Asmin je Virijevića ispitivao o situaciji sa Majom nazivajući je "drug".

- Ona isto, je l'? Da ili ne? - pitao je Alibaba.

- Da. Rekla je - dodao je Dača.

- Tebi? Drug? - ponovo ga je pitao Asmin.

- Da, rekla je da ne gleda samo drug kad sam joj ja rekao da gleda drug - odgovorio mu je Virijević.

- Ti si njoj rekao da on gleda? Nasamo, nije niko čuo? Je l' si ti rekao da gleda druga? - upitao ga je potom Durdžić.

- Rekao sam da drug gleda nju, a ona je rekla da ne gleda samo drug. Rekao sam da drug stalno gleda, a ona je rekla da ne gleda samo drug. Vidi još nekog - govorio je Virijević u šiframa.

- Ne kapiram. Čekaj, ti si rekao da drug gleda - rekao je Asmin.

- Da, a ona kaže: "Eh, ne gleda samo drug, nego i neko drugi". Meni je odmah bilo u glavi ko - pričao je Dača.

- Hoće sa drugom da igra rijaliti ili sa kumom i zetom? Je l' odlepila? - bio je zbunjen Asmin.

- Čekaj, ko je kum, a ko je zet? - pitao ga je Dača.

Po svemu sudeći Alibaba se raspitivao i za njen odnos sa Markom Janjuševićem Janjušem i Lukom Vujovićem jer je do sad koristio termine "kum" i "zet" kad priča o njima, ima raspravu ili šaljivu situaciju za crnim stolom.

Nakon toga je priznao Dači da mu se dopada Marinkovićeva.

- Je l' se vidi da je simpatišem - pitao ga je Asmin, te mu je šapnuo da ispipa i izvidi situaciju s obzirom da Dača boravi u kući Odabranih s njom.

- Jaoj, nemoj to da radiš - odgovorio mu je Virijević, a Durdžić se okretao da proveri da li ga kamere snimaju.

Kurir.rs/Pink

