Starleta Stanija Dobrojević progovorila je o gubitku bebe i bolnim trenucima. Kako je istakla, bila je presrećna kada je saznala da je u drugom stanju i trebalo je da dobije dete sa Asminom Durdžićem, međutim radost nije dugo trajala.

- To je nešto najlepše što sam priželjkivala da mi se konačno desi u životu, tako da sam se toj vesti veoma radovala, ali radost nije dugo trajala, jer se desio pobačaj i završila sam kod lekara. Najviše me je emotivno pogodilo, to nije mala stvar. Ne bih puno o tome da pričam, važno je da sam zdrava, prava i da mogu da imam decu. Verovatno se i desilo sa razlogom, jer, pogledajte šta se sve desilo, zamislite da sam bila trudna… Ne znam, neka bude kako Bog odluči - iskrena je bila Stanija.

- Bio mi je najveća podrška u svemu tome. Vest o trudnoći sam krila od porodice i čekala neki lepši trenutak, da prođe koji mesec. Desilo se šta se desilo, i čuli su samo ove tužne vesti - dodala je starleta.

"Nedostaje mi Asmin"

Inače, starleta i bivša zadrugarka Stanija Dobrojević otkrila je detalje odnosa sa aktuelnim rijaliti učesnikom Asminom Durdžićem. Stanija je u Amidžiju progovorila o njemu i njegovom učešću u "Eliti 9".

- Je l' tebi Asmin dečko? - pitao je Ognjen.

- Pa jeste. Nismo se dogovorili, on je mene nazvao i rekao mi je da će da uđe, ranije, kada god sam nešto branila u vezi i ljubavi, na kraju mi je to propalo. Kada mi je prethodna veza doživela krah, rekla sam da neću ništa braniti. Ja sam njega tamo pustila, pa ćemo videti. Meni je ovo razrešenje moje agonije koja traje već dve godine. Ili će on tamo da se zaljubi, pa da ja imam svoju slobodu ili će da se vrati kao veran - rekla je Stanija.

- Nedostaje mi kao prijatelj najviše. On je bio napolju kao prijatelj, zaista mi nedostaje. Nekako sam shvatila ovih poslednjih dana da mi je ustvari najbolji prijatelj. Ne, ne sviđa mi se niko drugi. Možda ga ja više nikada ne budem videla u životu, ko zna šta će da se desi, mogu ja u Majamiju da se zaljubim. Ja sam zaista imala velike ljubavne brodolome, ja moram da budem stabilna za sve što mi život servira - rekla je Stanija.