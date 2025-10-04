Slušaj vest

Komšije učesnika Elite 9 Uroša Stanića, otkrile su kako je izgledalo njegovo odrastanje u mestu Starčevo, gde se nalazi porodična kuća, i govorile su o njegovom odnosu sa ocem Milanom.

Naime, jedan od Stanićevih komšija tvrdi da je Urošev otac pristojan čovek, kao i da nisu tačne priče da ga je zaključavao i tukao nakon što je saznao da je gej, kako je to učesnik Zadruge ispričao.

– Uroševa sramota je to što blati oca. On planira da renovira stan, a da ostavi Uroša da ovde, u ovoj kući, živi, znači hoće dobro za njega obezbedi dete. Naravno da Uroš treba da bude zahvalan. Uroša je možda majka previše štitila, više nego što je trebalo, ali majka kao majka – kaže komšija.

Ljudi iz Starčeva smatraju da Uroš priča kako ga je otac tukao samo da bi izazvao sažaljenje i da bi ljudi glasali za njega da dođe do finala.

Pobožan čovek

– Urošev otac Milan je sjajan komšija. Divan čovek, ja pijem čaj, a on kad god je tu, on pozove na kafu. Pozitivan je čovek, bio je na ratištu i borio se za ovu državu. Idite u kafanu i pitajte ljude za Milana, svako će da kaže pozitivno nešto za njega. Taj čovek stalno ide u crkvu i pobožan je – rekao je komšija.

– Nikad ga za Uroša nisam pitao jer i ja imam decu. Sutra može da se moje dete promeni, jer ja treba da se smejem? Naravno da ne. Mislite vi da je njemu lako? Naravno da nije. On ima jednog sina i tu kuću će njemu da ostavi.

Radio je da mu sve obezbedi

Urošev komšija tvrdi da su prepumpane priče o tome da ga je tata maltretirao.

– To da li je Uroša otac maltretirao, u to ne ulazim, ali vaspitne mere moraju da postoje. Tukli su mene nastavnici kao konja, bili smo nemirni i dobijali smo batine, ali se niko nije žalio. Ne mislim da je u redu da Uroš tako priča o svom ocu. On nema radnog staža, kako će on svom detetu da priušti nešto? On je njega školovao, više je majka bila sa njim nego on. Bio je na terenu da bi obezbedio sve što im treba. Uroš je bio tu do sedmog razreda, ali bio je nežan nekako više kao devojčica nego kao dečak. Nikoga nije vređao, bio je pozitivan dečko i voleo je da se našali. Nije pravio probleme.