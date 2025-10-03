Slušaj vest

Glavna tema rijalitija prethodnih nekoliko dana jeste odnos majke Site Ahmić i sina Nerija Ružanjija.

Od kako je ušao u Belu kuću Nerio priča o turbulentnom odnosu sa Sitom dok ga ukućani podržavaju u lošim komentarima na račun majke, a sada se oglasio i Vladimir Tomović vidno potresen zbog kompletne situacije.

U suzama osudio napad na majku

Vladimir se na društvenim mrežama snimio i govorio o aktuelnoj temi i otkrio koga podržava.

Vladimir Tomović sa suzama u očima stao na stranu Site Ahmić Foto: Printscreen

- Kad su ti podrška tipovi kao što su Marko Đedović, Matora, onda si stvarno u ozbiljnom problemu... Nema tih para da neko može da te natera da budeš g*vno, nema tih para koje mogu da te nateraju da majku blatiš! Nema tih para, ti si fukara, pa si fukara - govorio je Tomović vidno besan, sa punim očima suza.

Besan i razočaran

Tomovića su ljudi u komentarima optužili da je popio i da zato tako priča, ali je on bez dlake na jeziku govorio da to nema veze sa alkoholom i da je majka svetinja.

- Ko si ti? "Znate ja sam divan dečko i došao sam da pljujem moju majku" Pa neću da pljujem majku! Ja jesam popio, jesam, ali ne mogu da verujem da postoji čovek na ovom svetu da udari sa fukarama na majku. Oni mu kažu: "Tuži majku" Koga bre da tužiš? Koga da tužiš čoveče, nosila te je devet meseci...

Vladimir Tomović besan i razočaran glavnom temom u rijalitiju. Foto: Printscreen

"Odgajala sam ga kao princa"

Sita je nakon skandala u Eliti u potresnoj ispovesti za Kurir priznala kako se oseća nakon svega za šta je optužuju, te je govorila o detinjstvu svog sina.

- Vrlo sam se šokirala jer moj sin čak ne poseduje ni društvene mreže, bila sam u velikom šoku. Najteže mi je palo to što nije svestan gde je došao, što je dole i što će tamo biti 9 meseci. Priča koja se plasira me ne dodiruje jer znam kakva sam ja majka, znam šta sam radila i u kakvom smo odnosu bili, odgajala sam ga kao princa. Sve što sam uradila uradila sam za njegovo dobro, nisam ga prepustila ulici. Kao što rekoh, odgajala sam ga kao princa, da bi na kraju našao osobu koja je od devete godine na ulici i koja je dve godine starija, ali to je pored svega najmanje važno. Uzela ga je pod svoje i napravila ovo što jeste sada. Ali pored svega se vidi moje vaspitanje i ono što sam sa njim radila ceo život.

Detinjstvo je bilo prelepo, bio je mažen i pažen sa svih strana, cela porodica se brinula o njemu jer je prvo unuče i mezimac. Bio je srećno dete, bio je dobar, miran. Ja to dete nisam osetila, imam još tri curice, ali predivan je bio i miran. Nikada nikakvih problema nisam imala sa njim.

