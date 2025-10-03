Slušaj vest

Otac Maje Marinković, Taki, oglasio se nakon skandaloznih tvrdnji Asmina Durdžića sa je Sita Ahmić podmetnula bombu ispod njegovog automobila.

"Zapalila je 7 automobila"

Marinković se oglasio za domaće medije i otkrio nepoznate detalje o nemilom događaju.

- Video sam naslove, dobio sam i klip iz Zadruge 9 Elite gde se priča o tome. Navodno je poslala neke momke iz Sarajeva. Nije zapalila samo moj auto, zapalila je sedam automobila koji su bili u okolini. Ceo komšiluk zbog toga ne priča sa mnom. Nadam se da će policija da reaguje, mogao je neko da nastrada - započeo je Marinković.

ratomir-taki-marinkovic.jpg
Foto: Kurir TV

"Plašim se za Maju"

- Nemam pojma ko mi je zapalio auto. Prijavio sam policiji i dalje se nisam mešao, oni rade svoj posao. Sada ću nazvati inspektora koji vodi taj slučaj da mu pošaljem ovo što se priča za crnim stolom - nastavio je Taki Marinković.

- Potegao sam tužbu sa Aneli, jer je Maji pretila da će završiti u crnom džaku. Posle svega što sam čuo, nije mi ni malo naivno. Plašim se za svoje dete. Maja je uzvratila tužbe Aneli, novac je ne zanima, hoće da da u humanitarne svrhe - dodaje otac rijaliti učesnice.

- Šta sve njen sin priča. Aneli je bila osuđivana, to su opasni momci koji se ne spominju i ne želim da komentarišem takve stvari i da ulazim u probleme. Čim bude došla u Srbiju biće sprovedena da je ispitaju - poručio je Taki.

Sita Ahmić

- Više ništa ne držim u kolima. Ranije sam imao po četiri odela, nekoliko pari cipela, sedam pari naočara... Naočare su bile u vrednosti od 5.000 evra, to mi je najžalije od svega. Papiri od Majinog stana su mi bili u kolima. Samo što sam kupio stan i opet sam sve morao da vadim ponovo. Sita samo sedi i piše tužbe. Ena Čolić ima 50 tužbi od Aneli i Site. Nije ni malo naivna situacija - govorio je Marinković.

"Sita je zapalila Takijev auto"

Podsetimo, tokom emisije u "Eliti", Asmin Durdžić je izneo šok tvrdnje o Siti Ahmić.

- Ona je Takiju digla auto u vazduh. Ona ako ne može da plati parama, ona plati telom. Znam par stvari i ja ću to da kažem na suđenju sa Takijem - gotovo da je dao obećanje Durdžić.

Kurir/Alo

