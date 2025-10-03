Slušaj vest

Nerio Ružanji, sin Site Ahmić i sestrić Aneli Ahmić, koja je bila deo rijaliti programa, čim je ušao u Elitu 9, napravio je pometnju, a sad se majka Sita putem društvenih mreža osvrnula na trenutnu situaciju u vezi sa sinom.

Naime, Sita nije znala da će postati deo rijalitija i da će sin blatiti nju i celu njihovu porodicu.

- Molim vas da me ne bombardujte, nisam znala da će moj sin ući u Elitu. Moj sin je svakako u kandžama sa osobom kojom ima dete, ušao je tu sada, ne mogu iz ove kože. Neka bude kako bude - napisala je Sita Ahmić.

Od tog trenutka ona ne prestaje sa oglašavanjem na mrežama, a nakon što je njen sin izneo skandalozne tvrdnje na njen račun, otkrila je za koliki je honorar ušao u rijaliti.

- Ovo je zlo moje dete upropastilo, pa na kraju poslalo u rijaliti za par hiljada eura - poručila je Neriova majka uz fotografiju svoje snajke.

Emotivna ispovest za Kurir

Ahmićeva je za Kurir otvorila dušu i otkrila sve što joj leži na duši, te je progovorila o odnosu sa sinom, njegovoj priči sa verenicom, ali i krštenju o kojem javnost bruji.

Sita je iskreno i bez zadrške govorila o porodičnim problemima ali i šoku koji je doživela kada je ugledala sina na malim ekranima.

"Odgajala sam ga kao princa"