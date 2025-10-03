OTKRIVENO KOLIKI JE HONORAR SINU SITE AHMIĆ! Evo za koliko para je Nerio Ružanji ušao u Elitu 9
Nerio Ružanji, sin Site Ahmić i sestrić Aneli Ahmić, koja je bila deo rijaliti programa, čim je ušao u Elitu 9, napravio je pometnju, a sad se majka Sita putem društvenih mreža osvrnula na trenutnu situaciju u vezi sa sinom.
Naime, Sita nije znala da će postati deo rijalitija i da će sin blatiti nju i celu njihovu porodicu.
- Molim vas da me ne bombardujte, nisam znala da će moj sin ući u Elitu. Moj sin je svakako u kandžama sa osobom kojom ima dete, ušao je tu sada, ne mogu iz ove kože. Neka bude kako bude - napisala je Sita Ahmić.
Od tog trenutka ona ne prestaje sa oglašavanjem na mrežama, a nakon što je njen sin izneo skandalozne tvrdnje na njen račun, otkrila je za koliki je honorar ušao u rijaliti.
- Ovo je zlo moje dete upropastilo, pa na kraju poslalo u rijaliti za par hiljada eura - poručila je Neriova majka uz fotografiju svoje snajke.
Emotivna ispovest za Kurir
Ahmićeva je za Kurir otvorila dušu i otkrila sve što joj leži na duši, te je progovorila o odnosu sa sinom, njegovoj priči sa verenicom, ali i krštenju o kojem javnost bruji.
Sita je iskreno i bez zadrške govorila o porodičnim problemima ali i šoku koji je doživela kada je ugledala sina na malim ekranima.
"Odgajala sam ga kao princa"
- Vrlo sam se šokirala jer moj sin čak ne poseduje ni društvene mreže, bila sam u velikom šoku. Najteže mi je palo to što nije svestan gde je došao, što je dole i što će tamo biti 9 meseci. Priča koja se plasira me ne dodiruje jer znam kakva sam ja majka, znam šta sam radila i u kakvom smo odnosu bili, odgajala sam ga kao princa. Sve što sam uradila uradila sam za njegovo dobro, nisam ga prepustila ulici. Kao što rekoh, odgajala sam ga kao princa, da bi na kraju našao osobu koja je od devete godine na ulici i koja je dve godine starija, ali to je pored svega najmanje važno. Uzela ga je pod svoje i napravila ovo što jeste sada. Ali pored svega se vidi moje vaspitanje i ono što sam sa njim radila ceo život - ispričala je Sita, a celu ispovest pročitajte ovde.