Slušaj vest

Voditelj i učesnik Elite 9 Bora Santana danas je napustio Belu kuću kako bi se pojavio na zakazanom ročištu povodom razvoda od Milice Kemez.

Razveli se i zvanično

Bora Santana pojavio se u Prvom osnovnom sudu u Beogradu nešto posle 14 časova.

Milica se na sudu ni danas nije pojavila, budući da je ovlastila advokata da umesto nje potpiše razvod. I sada je zvanično došlo do razvoda braka Bore i Milice, a on je odmah ispred suda otvorio šampanjac i nasmejan počeo da slavi slobodu.

Najavio veliko slavlje

Podsetimo, Bora je pred ulazak u Elitu 9 najavio da će nakon razvoda od Milice u rijalitiju napraviti žurku u to ime, a reklo bi se da je njegovo slavlje već počelo.

Inače, Bora je na svojoj proslavi pred ulazak u Elitu 9 govorio o odnosu sa Milicom.

Šuškanja o svadbi

Bivši rijaliti učesnik Đole Kralj izneo je skandalozne detalje o svadbi Bore Santane i Milice Kemez.

Đole Kralj je u emisiji "Pitam za druga" prokomentarisao razvod Milice Kemez i Bore Santane, ali se i dotakao i njihove glamurozne svadbe o kojoj se danima pričalo.

- Treba da ga bude velika sramota. Oženivši Milicu Kemez, ona mu je podigla cenu. Milica je prošla sito i rešeto i ti si pored svega da je varaš. Vidim da je uvek bila lepa trpeza, trudila se. Zbog čega iznosi prljavštinu? Vrela mu je krv - rekao je Đole.

1/10 Vidi galeriju Milica i Bora u vreme ljubavi Foto: ATA images, Kurir Televizija

"Tražio je od gostiju 500 evra"

- Čuo sam da je svako od gostiju trebao da donese po 500 evra. Mnogi moji prijatelji su bili na svadbi, nisu mogli da veruju da su bili u obavezi da donesu po toliko. Baš mi je to bedno. Taj brak kako je krenuo, nije mogao da uspe - rekao je Đole.

Kurir/Pink.rs

Bora pred ulazak u Elitu: