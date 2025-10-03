Slušaj vest

Novi učesnik "Elite 9" Nerio Ružanji, sin Site Ahmić, već je izneo mnoštvo optužbi na račun svoje majke, koja je dobro poznata javnosti zbog javnog rata sa bivšim zetom Asminom Durdžićem.

Nerio tvrdi da je Sita koristila svog tadašnjeg muža Nikicu za svoje "prljave poslove", te da je navodno od njega zahtevala da gurne Neriovu trudnu ženu niz stepenice kako bi izgubila bebu.

"Tražila je da prebije Hanu dok je bila trudna"

- Pokušala je od Nikice da napravi svog potrčka za te stvari. Tražila je od njega da prebije Hanu dok je bila trudna. To je bilo zbog toga da bi izgubila dete. Ko bi prebio trudnu ženu? Ne znam kako ostatak sveta misli, ali verujem da me neki podržavaju - rekao je Nerio koji je otkrio šta poseduje u telefonu.

Dokaze protiv Site objaviće se javno

- Hana ima sve poruke od moje osamnaeste do moje dvadesete godine. Sve poruke, pretnje, optužbe i laži. Hana, molim te popravi moj telefon i sve objavi javno. Luka je došao i pogledao me u oči i rekao da lažem. Ona se meni javila i krenula sa optužbama da smo narkomani, da će nam oduzeti dete i da će nešto ubaciti u auto i da će policija meni to da nađe. Verujem da ima vezu u policiji i da će mi staviti neku drogu u auto - rekao je Nerio tvrdeći da su se ti događaji dogodili nakon što se iz Sarajeva sa ženom i ćerkom preselio u Hrvatsku.

- Slala je slike našeg automobila, ona je htela neki strah da nam napravi, kao da može da vidi gde živimo. Ne znam da li nas je redovno pratila. Moguće da jeste i to me ne bi ni najmanje čudilo. Ne mogu da verujem da mi vlastita majka radi, ne mogu to da shvatim. Ne može da se pokaje i da prihvati to - rekao je Nerio.

Kurir.rs

