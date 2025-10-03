Slušaj vest

Sestra rijaliti zvezde Miljane Kulić, Tijana Kulić, proslavlja 28. rođendan, zbog čega je u njihovom porodičnom domu u Nišu danas slavlje.

Ona se ne eksponira u javnosti kao njeni roditelji i sestra, već vodi povučeniji život, daleko od medijskog sveta i rijaliti programa.

Njena majka Marija na društvenim mrežama objavila je emotivnu čestitku i istakla koliko su ponosni na svoju naslednicu. Iako Miljana fizički nije prisutna, poruka porodice jasno pokazuje da je prisutna u mislima i srcima svih okupljenih.

Tijana Kulić proslavlja rođendan Foto: Printscreen Instagram

- Život je ono što sama od njega stvoriš. Gledaj visoko i koračaj ponosno. Prati svoje snove i uživaj u svakom novom danu. Srce nam je puno kad si ispunjena radošću. Srećan rođendan mojoj 2. po rođenju lutkici pametnoj, lepoj i dobroj. Vole te mama i tata - napisala je Marija Kulić.

Ovako izgleda Miljanina sestra Tijana Kulić

- Kod mene je morao da se zna red! Miljana me je najviše slušala. Nikada nije zakasnila, dok su Tijana i Ana moljakale da ostanu duže napolju. Siniša nije bio strog, ali nije voleo da se provokativno oblače. Govorila sam mu: "Pusti ih, kad će ako neće sad. Važno je da im nisu gole s*** i da im se ne vidi d***."

Iako je Miljana bila najposlušnije dete, Mariji je zadala najviše glavobolja. Jedna od njih bila je kada joj je saopštila da ulazi u rijaliti "Maldivi", koji je bio početak njene rijaliti karijere, koja je duga već deceniju.

1/7 Vidi galeriju Miljanina sestra Tijana Kulić Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

- Bila sam protiv toga, ali nisam mogla da je sprečim jer je imala 19 godina. Oduvek ju je privlačio javni život. Dok je bila mlađa, često smo odlazili u komšiluk kod jedne bake. Tamo su njih dve gledale "Zvezde Granda", a baka bi joj rekla: "Miljana, zašto ne nađeš nekog dečka poput Dušana Svilara? Vidi kako je fin i vaspitan." Moja ćerka je to bukvalno shvatila i počela da opseda javne ličnosti. Kada sam saznala za to, odvela sam je kod psihijatra da vidim zašto je zaluđena ljudima sa televizije. Dane je provodila razmišljajući o njima. Bilo je strašno. Ali kada je ušla u rijaliti, prestala je sa tim - svojevremeno je otkrila Marija Kulić.