Starleta Stanija Dobrojević progovorila o gubitku bebe sa partnerom Asminom Durdžićem zbog napada koji je doživela u hotelu u Crnoj Gori.

- Asmin je prepričao da kada ste vi bili u Crnoj Gori na letovanju i da je Sita poslala momke da vas zastraše i da si ti bila tada trudna. Da li je to taj period kad si izgubila bebu - pitala je voditeljka.

- Ne želim nikoga da optužujem da je neko kriv, to se jednostavno desilo. Da je istina da su mi poslali opasne momke u hotel i da je meni u jednom trenutku rečeno, bila sam u bazenu, vidim da nema njega, uhvatilo me je obezbeđenje: "On se vodi da on nije više gost hotela", u tom slučaju i ja. Ja to nikada nisam doživela! Mene je strah, ja ne mogu da vam opišem taj strah. Ja sam sedela u bazenu, gledam ka prozorima gde je naša soba bila, ja sam u glavi imala da njemu rade ko zna šta. Meni je to bila jedna od najstrašnijih stvari, ja nemam veze sa pretnjama, kriminalnim svetom...U tom trenutku izlazi kod nje stori: "Šta je Stanija, lepi strah pored bazena?", znači da je znala. To je tačno, to se desilo, ja jesam proživela to, jezu sam osetila. I ne mogu da verujem da je to moguće da doživiš u luksuznom hotelu, nisam ništa uradila, nisam išla dalje od toga. Nisam želela da ulazim u rijaliti jer vidim da porodica ima veze sa kriminalnim svetom, ne želim bedu da navučem sebi na vrat! - rekla je Stanija.

- Koliko dugo si živela u strahu - pitala je voditeljka.

- Ne zanimaju me, ne želim da sam deo takvih ljudi i tog sveta. Ja sam jednom bila u rijalitiju gde sam imala druženje sa čovekom takvog tipa, doživela sam reketiranje i otimanje nagrade, što se ne bi desilo u realnom svetu, kasnije sam ispaštala da bi sebi bilo šta slično dozvolila, samo daleko im lepa kuća...Nisam bila trudna, ja sam tada već otišla pod Ostrog, a ovo (pobačaj) je bilo tri dana ranije. Kakvi su to ljudi kada pomisle da bih se sa takvim stvarima igrala da bih dobila, šta, vest na portalu?! - rekla je Stanija.

- Pričalo se o tome da bacaju magiju, pričao je Asmin da ga je vezala tim lavom sa njegovim slovom - rekla je voditeljka.

- Ja u to ne verujem, ali sam videla neke stvari svojim očima. Sramota me je! Nikada se nisam susretala, ne verujem u te stvari, verujem u Boga. On je možda i podložan, jer ljudi koji nisu mnogo duhovno jaki, otvarate te slabe energije. Pokazivao je on meni na svojim rukama, pa posle pola sata to nestane. Pojavljivali su mu se crveni znakovi, kao da te neko šibne šibljem, pa to nestane! - rekla je Stanija.

