Naime, on tvrdi da je Sita pretila i maltretirala njega i njegovu suprugu jer se protivila njihovoj ljubavi, kao i da je želela da naudi njegovoj tada trudnoj izabranici.

- Ja garantujem da će ući kompletna jedinica u Šimanovce jer ipak je u pitanju moje dete. Moje dete je sa njom šmrkalo... Jesam potpisala sam ugovor za Elitu i trebalo je da uđem i rekla sam samoj sebi: "Želim krstiti dete u spomen na njega". Ja tri godine živim u teškoj boli. Neću se zaustaviti dok ne spasim unuku i svog sina - rekla je Sita.