Osman Karić, otac bivšeg rijaliti učesnika Stefana Karića, najavio je novu epizodu podkasta u kom je ugostio Situ Ahmić.

Sitin sin Nerio Ružanji ušao je u „Elitu 9“ i izneo šokantne detalje o njoj.

Naime, on tvrdi da je Sita pretila i maltretirala njega i njegovu suprugu jer se protivila njihovoj ljubavi, kao i da je želela da naudi njegovoj tada trudnoj izabranici.

U isečku emisije se vidi da je Sita vidno potresena i dok izgovara:

- Ja garantujem da će ući kompletna jedinica u Šimanovce jer ipak je u pitanju moje dete. Moje dete je sa njom šmrkalo... Jesam potpisala sam ugovor za Elitu i trebalo je da uđem i rekla sam samoj sebi: "Želim krstiti dete u spomen na njega". Ja tri godine živim u teškoj boli. Neću se zaustaviti dok ne spasim unuku i svog sina - rekla je Sita.

Kurir.rs

