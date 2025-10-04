Slušaj vest

Nova sezona rijalitija „Elita 9“ već od samog starta donosi brojne skandale i iznenađenja, a jedno od najvećih jeste ulazak
biznismena Asmina Durdžića, partnera starlete Stanije Dobrojević.

Njegovo pojavljivanje izazvalo je buru komentara, a najviše pažnje privukla je priča o njegovom navodnom honoraru, koji bi mogao da ga svrsta u red najplaćenijih rijaliti učesnika ikad.

Pola miliona evra za ulazak

Asmin Durdžić Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

Iako je Durdžić u više navrata ranije odbijao pozive produkcije, ovaj put izgleda da su mu ispunjeni svi uslovi. Kako se šuška, cifra koju je tražio da bi postao deo Elite iznosi vrtoglavih 500.000 evra.

Sam Asmin je u jednom od ranijih intervjua otvoreno priznao da bi u rijaliti ušao isključivo za taj iznos.

– Zapravo, ušao bih za pola miliona evra – rekao je tada Durdžić.

Ova njegova izjava sada ponovo kruži društvenim mrežama, pa gledaoci spekulišu da je upravo ta suma razlog što je pristao da
se pojavi. Ako se priče pokažu tačnima, Asmin bi postao najplaćeniji učesnik rijalitija u regionu do sada.

