Slušaj vest

U emisiji  ''Pitanja novinara'', koja se emituje u okviru "Elite 9", voditelj Darko Tanasijević imao je temu za razgovor sa Zoricom Marković. Njega je najviše zanimao njen sukom s Milenom Kačavendom, sa kojom već danima razmenjuje uvrede.

Pokojni verenik

- Meni je smešno šta ona priča jer sam ja prošla mnogo gore uvrede. Ja sve što sam rekla sam sve i čula, pa samo mi se pet žena javilo da ih je zavrnula za pare. Svi znaju ko je njen pokojni verenik koji je navukao da dahće kao kobila napaljena - rekla je Zorica.

Zorica Marković Foto: Printscreen

- Zbog čega te njen čopor ne ostavlja na miru? - pitao je Darko Tanasijević.

- Svi ovi koji su večeras pametovali i pričali nešto... Smešno mi je da samo njih troje skoči na mene jer sam ja navikla da cela kuća skače na mene - rekla je Zorica p anastavila:

Milena Kačavenda Foto: Printscreen, Printscreen Instagram, Petar Aleksić

Majmunska usta

- Šta da radim ja što se tako zovem i prezivam? Mileni fali ona stvar, ona je građena kao kontrabas i ima majmunsku facu. Preti svima, ona će meni navodno u sred moje kafane da slomi glavu, to je nemoće. Mislila sam da je ona pametnija i inteligentnija, kao dotera se ovde i izbaci grudi sa majmunskim ustima, ali ništa pametno da kaže - rekla je na kraju Zorica, koja je u žestokom sukobu i s Minom Vrbaški, kao i sa Dačom Virijevićem.

Ne propustiteStars"BILA JE U ŠEMI SA AUTOMEHANIČAREM" Zorica Marković patosirala Milenu Kačavendu, ova menjala sve boje: Popucali su joj kapilari od alkohola
Zorica Marković i Milena Kačavenda se svađaju
StarsKAČAVENDA I ZORICA MARKOVIĆ ZARATILE NA KRV I NOŽ! Pao ozbiljan sukob tokom emisije uživo, desio se haos (VIDEO)
Svađa Zorice Marković i Milene Kačavende
StarsOVO MOŽE SAMO ZORICA MARKOVIĆ! Pevačica urnisala učesnike Elite, kada vide šta je rekla BIĆE HAOS, posebno udarila na Kačavendu
sequence-01.00-02-18-16.still001.jpg
StarsJK HITNO REAGOVALA ZBOG ZORICE MARKOVIĆ! Pop diva se oglasila zbog neočekivane scene iz Elite, podelila javno šta je njena koleginica uradila
jkk.jpg

GUSKO! GUGUTKICE TUŽI PLASTIČNOG HURURGA I NE PRIČAJ GLUPOSTI! Zorica Marković BRUTALNO odgovorila Goci Lazarević Izvor: kurir televizija