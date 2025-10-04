PLJUŠTE KASNE U "ELITI"! Ove dve učesnice žestoko udarene po džepu zbog kršenja pravila!
Učesnicima "Elite 9" jasno su predočena pravila ponašanja i života na velelepnom imanju u Šimanovcima pre ulaska u rijaliti.
Oni su ugovorom vezani da se pridržavaju svih pravila, a čak je nekim mestima i na samom imanju postoje istaknuti plakati na kojima je, takođe, predočen kućni red.
S obzirom na to da je prisustvo u emisijama obavezno, Sara Raičević i Jovana Mitić su kažnjene oduzimanjem honorara jer nisu prisustvovale današnjoj anketi!
Podsetimo, Veliki šef ne toleriše ni najmanje kršenje pravila na imanju u Šimanovcima!
Stiglo pismo
Veliki šef rešio je da danas testira spretnost i sportski duh učesnika ''Elite 9''.
Naime, učesnici su se podelili u 4 grupe, kako bi odgovorili na ''špagete'' izazov.
Svaka grupa ima po deset minuta da obavi zadatak, a cilj je da noseći po jednu špagetu izmešu nosa i usana, stignu to flaše, u kojoj je potrebno da je ubace.
U prvom krugu, borba je bila neizvesna do samog kraja među grupama, a pobedu je odnela grupa Luke Vujovića, koji su se takmičili protiv tima Marka Janjuševića Janjuša. Pogledajte snimak ovde.
Kurir.rs