Otkako je Nerio Ružanji, sin Site Ahmić, ušao u Elitu 9 i otkrio u kakvom je odnosu sa majkom, Dubrovčani su se setili šta je sve ta porodica, pre svega Sita, radila po gradu i kakvu su ilegalnu mrežu stvorili i kojim kriminalnim radnjama su se bavili.

Kako nam je ranije rekla jedna kivna Dubrovčanka, ona je imala i frizerski salon, koji je morala da zatvori, jer nije plaćala radnike niti porez, a sad nam je jedan taksista raskrinka njen ilegalni posao sa taksijem. Ona je, naime, skoro dve godine, od početka 2022. do kraja 2023. godine vodila ilegalni taksi prevoz.

Dovodila radnike iz BiH

- Siti je radila ilegalno taksi prevoz, koristeći aplikaciju, neku vrstu Ubera, i nije plaćala ni porez ni svoje radnike. Ona je u Dubrovnik dovodila strane radnike, i to iz Bosne i Hercegovine, koji su radili za nju ilegalno - nije ih ni prijavljivala niti im je plaćala. Kada bi ih dovodila, smeštala ih je u kontejnere, u naselju Komorac, i tu su živeli u nehumanim uslovima, sve je bilo neuslovno i nehigijenski - ispričao nam je taksista iz Dubrovnika, dodajući da su se radnici samo smenjivali jer ih nije plaćala.

- Niko ne zna koliko ih je imala, jer su stalno dolazili i odlazili, baš zato što ih nije plaćala. Ili bi ih oterala kada su tražili svoj zarađen novac ili bi sami odlazili od nje i spasli se - pojasnio je taksista i otkrio kako su joj vlasti dolijale.

Pali na ulazu u Stari grad

- Inspektor ih je uhvatio na Pilama, na glavnom ulazu u Stari grad. I mali Neiro je radio i vozio je automobil koji je bio pokojnog mu dede Junuza Ahmića, koji je imao nadimak Junga - rekao nam je ovaj Dubrovčanin.

Pošto je inspekcija razotkrila ilegalne taksiste na samom ulazu u Stari grad i saznanja ko stoji iza svega toga, policija je upala u kuću Site Ahmić, ali je, kako nam je ovaj Dubrovčanin rekao, pobegla i nisu je uspeli uhapsiti.



- Mislim da bi je na granici odmah uhapsili kad bi pokušala da uđe u Hrvatsku i vrati se u Dubrovnik - rekao nam je taksista.

Prisvojila 80.000 evra

O malverzacijama Site Ahmić su pisali i hrvatski mediji, rekao nam je Dubrovčanin, napominjući da je ovim ilegalnim poslom oštetila hrvatski budžet za skoro 80.000 evra.

- Pročitao sam da je prisvojila oko 80.000 evra. Njeni taksisti su naplaćivali u gotovini i nisu izdavali fiškalne račune. Vozači su joj davali novac na ruke i svu zaradu je zadržavala za sebe, a radnici joj nisu bili prijavljeni i nije im plaćala ni socijalno ni penziono, kao što mi svi taksisti radimo - rekao nam je ovaj taksista, kojem je drago što je država uspela da je razokrije jer je na taj način štetila i poštenim taksistima, oduzimala im hleb, a, kako je rekao, urušavala je i sam ugled Dubrovnika kao prestižnog turističkog mesta.