Rijaliti učesnici Kristina Spalević i Kristijan Golubović nedavno su se našli u centru skandala kada su se posvađali i raskinuli dugogodišnju vezu, a sada je ona progovorila o njihovim svađama i pomirenju.

- Ja sam osetila veliku društvenu odgovornost s obzirom da sam taj prljav veš iznela u javnost. Da sam snimala klipove, više puta sam htela njega da ostavim i taj klip nikada nisam izbacila. Ja sam znala u svojoj duši da se to neće desiti, da ga neću ostaviti. Nešto je kliknulo, otišli smo predaleko sa rečima i meni se čaša napunila. Shvatila sam da zbog dece neću tako da živim i to da trpim. U podkastu je svašta lupao jer mu je povređen ego, a ja sam odgovorila svašta na to - rekla je Spalevićeva u "Mazinu In".

Kristina Spalević o raskidu, svađama i pomirenju sa Kristijanom Golubovićem Foto: Printscreen YouTube

Bivša zadrugarka je istakla da je želju za pomirenjem pronašla u njihovim sinovima, te je navela da žene treba da obezbede sebi krov nad glavom i posao kako ne bi bile u situaciji da ništa trpe.

- Ja sam u svojoj deci našla još jednu šansu za odnos i čini mi se da idemo u jednom novom pravcu. Znam da ne može da promeni svoj temperament na pet dana. Ja mislim da je on fenomen i da žene ne treba da se usuđuju da rade ovo što ja radim. Njegov jezik i temperament i reči koje on izgovaraju kao da idu u vetar. Mislim da brak može da preživi i da ode u nekom boljem pravcu. Jako je važno da žene imaju svoj hleb i posao, 21. vek je, nikada ne bih zbog egzistencije ostajala u odnosu - kazala je ona.

"Zajedno smo"

Na kraju je definitivno potvrdila da je došlo do njihovog pomirenja.

- Pomirili smo se, eno ga Kristijan čuva dete. Dragi gledaoci, zajedno smo i pomirili smo se, a svadbu ne smemo da pravimo - dodala je Kristina.

