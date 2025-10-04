Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnik Stefan Karić nedavno je raskinuo sa devojkom, sa kojom je bio u vezi i dok je bio u rijaliti programu "Elita 8".

On je sada progovorio o emotivnom statusu, te je šokirao priznanjem iz mladosti.

- Da li si nekada spavao sa više od dve devojke u danu? - pitala je voditeljka.

- Na vreme sam prošao te situacije, bilo je situacija i više, bio sam mlad - rekao je Stefan.

Stefan Karić Foto: Printscreen YouTube, Petar Aleksić

- Jesi zaljubljen? - pitala je.

- Jesam - odgovorio je Karić.

- Jesi li sam? - pitala je voditeljka i tražila da otkrije da li je nekada u njegovom života više žena bilo u jednom danu.

- Sam, moglo je nekada više žena u jednom danu, sad sam to prevazišao, nije to više to. Nekad je to tako bilo, bili smo mladi i neiživljeni i želeli smo da eksperimentišemo koliko može u toku dana - rekao je Karić u emisiji "Magazin In".

Raskinuo sa devojkom

Podsetimo, Karić je nedavno prekinuo vezu sa devojkom Andreom Bogdanović nakon što su isplivale vruće poruke razmenjene između njega i zadrugarke Sofije Janjićijević.

Stefan Karić sa devojkom na brodu Foto: printscreen instgaram

U toku poslednjih emisija "Narod pita" Sofija je priznala da se nakon skandala čula sa Stefanom, ali da ju je on na kraju blokirao i da su prekinuli u svaki kontakt.

Kurir.rs

