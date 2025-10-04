Slušaj vest

Rijaliti učesnici Mina Vrbaški i Asmin Durdžić sve su bliži i bliži. Njih dvoje se od ulaska na velelepno imanje maltene ne razdvajaju, te fanovi već navijaju za njihovu potencijalnu ljubavnu vezu, iako Asmina spajaju sa nekoliko dama iz Bele kuće.

Ipak, činjenica je i da Mina i Durdžić i te kako gledaocima daju povoda za sumnje da su nešto više od prijatelja, što su uradili i sada.

Oni su se spremali za spavanje jer je bilo vreme odmora, a kreveti su im jedan do drugog.

Po svemu duseći, jedno drugom su imali da kažu poverljive stvari, o čemu svedoči to da su se pokrili jorganima preko glave, kako se ne bi čulo o čemu razgovaraju.

Oni se nisu obazirali na znatiželju svojih cimera, koji su prolazili kroz spavaću sobu i gledali u njihovom pravcu, već su ispod jorgana čavrljali i smejali se.

Mina se u jednom trenutku otkrila i glasno nasmejala, a on joj je rekao:

- Dođi ovamo.

Stanija donela odluku, šok priznanje o Asminu

Luna Đogani ugostila je u potkastu "Bunker" starletu Staniju Dobrojević.

Stanijin dečko, Asmin Durdžić, trenutno učestvuje u „Eliti“, pa ju je Luna pitala kako je reagovala kada joj je rekao da ulazi u rijaliti.

– Kada mi je rekao da je bio na razgovoru, bila sam u šoku. Mi smo se tih dana dosta svađali, čak sam ga i blokirala, zato što se stalno uključivao u emisije gde je bila njegova bivša. Drugo, zato što je tom prilikom vređao. Ne da ja sada stojim na njenoj strani, ali ako je već moj partner, nije lepo da to radi i da izgovara takve stvari. Onda smo se posvađali i ja sam ga blokirala. I onda mi on javi da je bio na razgovoru i pita me za mišljenje započela je Stanija za Bunker pa nastavila:

- Međutim, pošto je već bio tamo, a ova agonija predugo traje, rekla sam mu: „Idi, zašto da ne.“ Rekao mi je svoje razloge, a ja sam se složila, jer se situacija sve više zapetljava. Sve čekam da dođe do razrešenja, da se sve iskristališe i da konačno imam mir. Međutim, sve stoji u mestu, zato sam rekla – u redu. Ima priliku da se pokaže u dobrom svetlu, ali postoje i druge opcije. Možda me prevari, možda se tamo zaljubi i ja konačno dobijem svoju slobodu, a možda se vrati veran. Nisam htela da branim. U svakoj prethodnoj vezi rekla bih: „Ne dolazi u obzir.“ Ranije sam uvek bila ljubomorna i sve mi je propadalo. Sada sam donela odluku da nikad više ne ljubomorišem, niti da išta sputavam. Možda je meni Bog namenio nešto drugo u životu. Na meni je samo da pustim i da ostanem pribrana – rekla je Stanija.

Kurir.rs

