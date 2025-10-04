Slušaj vest

Pre samo nekoliko dana u Belu kuću ušao je sin Site Ahmić, Nerio Boris Ružanji, a novi sukobi u “Eliti 9“ započeli su odmah nakon njegovog ulaska, što je samo potkrepilo rat napolju, upravo onaj koji vode Sita i bivši učesnik rijaliti programa Marko Đedović.

Neiro preko Marka ušao u "Elitu"

Đedović je predložio novog učesnika “Elite“, što je zasmetalo porodici Ahmić, te je Sita otpočela svađu sa Markom, na šta on nije ostao imun, te je sada otkrio kako gleda na celu situaciju, ali i kako je reagovao kada ga je kontaktirao Nerio i poželeo da uđe u “Elitu“.

- Svesno i željeno sam prihvatio samo u ovom periodu da se valjam u tom blatu u kom se oni valjaju, ali iz opravdanog razloga kako bih spasao život jednom mladom momku. Kada smo se čuli i razgovarali osetio sam želju da mu pomognem, prvo jer je bio na rubu egzistencije, a drugo na granici samoubistva. On je više puta želeo sebi da oduzme život, čak je jednom i pokušao. Kakvi su dokazi potrebni kada jedno dete za svoju majku kaže da je na sve spremna, da je pokušala da ubije njegovu trudnu ženu i svoje eventualno unuče, a pričamo o ženi koja ima presudu za porodično nasilje i tri godine uslovne kazne – rekao je Marko za “Blic“, a onda se osvrnuo na to da je on “uvukao“ Nerija u rijaliti.

- Ne, ja ne mogu nikoga da uvučem rijaliti i ne odlučujem ja ko će da uđe, već mogu samo da ga preporučim da ode na razgovor. Nemam tu mogućnost da ga uhvatim za ruku, nije to moj rijaliti. Preporučio sam ga iz razloga što priče o zataškavanju porodičnog nasilja i samog nasilja dovode društvo u loš položaj, a to je da deca izvršavaju samoubistva i da se dešavaju kasnije ubistva. O tim stvarima ne treba ćutati, već se mora javno govoriti.

Razgovor Đedovića i Neria

Marko je opisao razgovore sa Sitinim sinom, koji su bili učestali pred njegov ulazak.

- On je dvadeset i četiri sata meni plakao na pozivima. On nije tužan lik, ali se polomio u strahu da će ona uraditi nešto detetu ili njegovoj ženi. Tri dana pred ulazak ona ih je već uhodila, slikala im kola i slala ljude, a već sinoć je kod verenice neko trčao na terasi i Hana je to prijavila policiji koja je trenutno ispred njene kuće i brinu o njenoj bezbednosti, jer znaju na šta je sve spremna Sita – otkrio je on, a onda se osvrnuo na najveći problem između Site i njenog sina.

- Nerio sa njom ne želi kontakt, jer se pretvori u pakao i na kraju se završi da on bude njen sluga. Poena svega mi je spašavanje žive glave deteta. Glavni problem je što je on trebao da čuva decu, dok ona ide i ima sajber ljubavi u kojima se trlja, a dete naslonjeno na nju. Sita ima zabranu ulaska u Hrvatsku, na crnoj je listi, ojadila je zemlju za porez od 80. 000 evra… Terala je dete od šesnaest godina da vozi turiste, zamisli vozi te neki momak i strlja te niz liticu zato što ima šesnaest godina, a ona mu rekla da radi. To je pakao, ona je na uslovnoj, osuđivana, krši zakone, vređa ljude…

Sita je po ulasku njenog sina otkrila da je najveći problem što su Nerio, ali i njegova verenica koristili nedozvoljene supstance i da je to nešto što je ona zamerala, zbog čega je izgubila i kontakt sa sinom.

- Urađeni su nalazi pred ulazak i dečko nema prisustvo bilo čega u krvi. To što ona priča, ne može da je opere, to su budalaštine. Ona je njega ispisala iz škole u šestom razredu, da bi on čuvao sestre, a ona mogla da ide po rijalitiju. Ne valja joj to što je on ušao u rijaliti, a ne ona, jer nisu njene pare u pitanju. Neka testira sebe na nedozvoljene supstance, pa da vidimo. Blamovi bre jedni! Majka priča da je uložila 40.000 evra za glasanje, a dete joj ide golo, boso i gladno samo zato što neće da ostavi ženu i dete i neće da vozi taksi za nju dok mu ona daje dve hiljade dinara da ima za sebe – na našu konstataciju da je Siti teško kao majci, Đedović je odgovorio:

- Zato stavlja filter, pa ko se uključuje na TikTok lajv, a teško mu je? Pa onda ogrne bundu, a dete se smrzava. Nisam tužan i ne trebaju mi filteri, ona se seti samo kad je tužna da stavi filter – priča on i dodaje da sa Nerijovom verenicom ima svakodnevni kontakt.

- Hani i detetu ću pomoći koliko bude trebalo, ona neće ulaziti ima malo dete. Trenutno ima većih problema, a to su ljudi oko njene kuće koje šalje Sita.

"Aneli i Luka su zajedno zbog fanova"

Marko se osvrnuo i na ljubav Aneli Ahmić i Luke Vujovića, ali i na njenu nedavnu izjavu za “Blic“ kada je rekla da će Luki nakon izlaska roditi blizance.

- Luka je smešan i blam me je da komentarišem. Porodica Vujović i Ahmić jesu kompatibilne i treba da se drže i oni i jesu jedni za druge, prirodna selekcija i spoj. Voleo bih da ostanu zajedno i želim im svu sreću. Oni su zajedno zbog podrške, ali želim im blizance. Aneli i ja se dopisujemo i čujemo, a kada su je napale retardirane babe koje je prate ona kaže da se sprda. Voleo bih da vidim nju u rijalitiju, ali ne i Situ i da se pitam ne bih pustio Situ da plati da uđe u rijaliti. Ona je spremna na sve, da vređa dete, da doživljava Nerio traume, da mu izgubi novac, samo da zataška sve ovo. Sva sreća nije znala da on ulazi i sumnjam da bi neke stvari preuzela, a to bi se tragično završilo – iskren je bio on.

Kurir.rs/Blic

Marko Đedović za Kurir: