Dok svi bruje o raskidu rijaliti partnera Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, njih dvoje trenutno uživaju na jednoj svadbi.

Gastoz je na Instagramu podelio snimak kako se veseli uz muziku, a kraičkom kamere u jednom trenutku je snimio je Anđelu, koja mu je pravila društvo.

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić na svadbi Foto: Printscreen Instagram

Na kraju snimka zagrlio je svoju lepšu polovinu.

Podigla pare od Zadruge 8 Elite

Anđela Đuričić važila je za jednog od glavnih favorita u "Eliti 8", a u finalnoj večeri osvojila je drugo mesto i nagradu od 50.000 evra, što je opšte poznato.

Anđelsu smo nedavno uslikali pred jedne banke kako bi, pretpostavljamo, podigla novac od honorara, a potom je ubrzano hodala ka svom automobilom i odvezla se u nepoznatom pravcu, što je naša ekipa uslikala na licu mesta.

