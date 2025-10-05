Slušaj vest

Nada Ružanji, baka Neria Ružanjija, u nikad emotivnijoj ispovesti otkriva detalje borbe da vidi sopstveno unuče, nakon njegovog priznanja da je pod prisilom majke Site Ahmić rekao centru za socijalni rad da ne želi da vidi baku deku.

Neriova baka po ocu, koji je poginuo kada je učesnik "Elite 9" imao samo dva meseca, započinje ispovest kroz suze otkrivši da je posle 11 godina saznala na televiziji razlog zbog kog nije mogla da vidi svoje unuče.

Javljali se policiji

- Ja ovo tek danas saznajem, možete misliti, ja sam tražila od socijalnih radnika da dođe i psiholog i da se pred njima Nerio izjasni zašto neće da ide kod nas i to su oni i učinili i posle izvesnog vremena je nama došao dopis da je sve urađeno, ali niko nam nije rekao šta je on izjavio. Izveštaj je stigao tamo gde ja živim, morali smo se pojaviti, došli smo moj muž i ja i oni su sve ispunili, nije bilo nikakve promene i kada su nam dali taj papir koji je stigao iz Dubrovnika, ja sam se morala javiti u policiju. Odmah smo išli, tamo su nas zadržali možda tri sata, tamo su nas zadržali u policijskoj stanici, policajka je bila divna žena - započela je Nada i nastavila:

1/5 Vidi galeriju Sita Ahmić Foto: Printscreen, Petar Aleksić, Shutterstock, Printskrin, ATA images

- Ja sam i nju pitala: "Molim vas, recite mi šta je Nerio izjavio", oni su rekli da ne smeju jer je Nerio imao 11 i po, 12 godina, to je bilo kada nije išao godinu dana u školu. Sve to mi je bilo čudno i svi su se čudili, komšije i prijatelji su me pitali koji su znali Neria šta su mi rekli kada si tražila, pa eto, rekli su da je on maloletan i da se ne sme toliko zadirati u njegova prava. Osećala sam se odvratno, plakala sam, ma šta da vam kažem?! Tri godine sam bila bolesna, ustajala sam i legala sam sa svećom, završila sam kod psihijatra, stalno sam čula glasove: "Sada si ti na redu, umrećeš!", primala sam injekciju za smirenje, išla sam na operacije...Osećala sam se odvratno, najradije sam htela da otvore onu grobnicu i da su i mene spustili, ovi me pljuju non-stop, ne viđamo maloga, bio je razdor i u kući - govori Nada u dahu u ispovesti.

Ona je dalje nastavila da govori kako je prethodnih godina koje je provela bez unuka provodila vreme.

1/5 Vidi galeriju Nerio Ružanji Foto: Printscreen YouTube

Stalno je plakala

- Ja sam stalno plakala, ostalo nas je troje, jedan sin, muž i ja i mi smo živeli svako svoj život, sin ode u svoju sobu, muž u dnevni boravak, ja u spavaću sobu. Ja plačem, oni gledaju. Sin je drugi bio poludeo: "Pa majko, zar je samo tebi žao Borisa, zar tata nije izgubio sina, zar ja nisam izgubio brata? Opljačkala te je, nema ga, nemamo Neria, zašto samo ti plačeš, umrećeš nam, šta onda?", bilo nam je strašno, tek posle tri godine kada sam se javila kod psihologa i dobila terapiju, koju i dan-danas pijem posle toliko godina. Ja se nikako nisam mogla pomiriti s ntim da smo mi njega teško školovali, školovali i ovoga drugoga, bili smo i mi beskućnici kada sam došla ovde, nismo ništa imali. Kada se on zaposlio i kada je počeo život neki, muž je 80 odsto invalid, kada sam se zaposlila u hotelu, kada smo počeli da imamo primanja, meni je moralo dete poginuti. I to zašto?! Zato što krmača nije htela da ga krsti, ja to nikada nisam tražila, kunem se! To je stvarno istina, nije mi žao njih, nek joj se dogodi sve ono što se dogodilo i meni!

Za sam kraj ispovesti, ona je otkrila da su joj rekli da traži Neria preko suda, što, kako kaže, po Neriovom savetu nisu uradili.

Nerio je otkrio da je pod majlinom prisilom rekao da ne želi da viđa baku i deku Foto: Printscreen, Petar Aleksić

- Ustvari, da skratim, da vam kažem zašto sam ovo poslala. Posle 11 godina ja tek sada saznajem, sinoć sam čula kada je to Nerio izjavio, ja to nisam znala da je izjavio pod pritiskom da ne želi kod bake da ide. Nama niko nije hteo da kaže šta je rekao, rekli su da je maloletan i da ne smeju da idu tako daleko, nego da se obratimo sudu i da ga tražimo. Poslednji put kada smo pričali, rekao nam je: "Nemojte da se obratite sudu, znate kakva je ona, ja ću vam dolaziti". Jednostavno, to sada sve ispočetka proživljavam i strašno se osećam, ali mi je drago da sam nešto saznala, pa makar to bilo i uz prisilu. Ja njega obožavam, ja njega volim, on je moj, ja u njemu vidim mog Borisa, ne znam, ne daj Bože nikome, nijednoj majci da doživi ovo što smo mi doživeli - rekla je Nada kroz jecaje.

I dok Nerio nije viđao baku i deku po ocu, sa Sitinom majkom Jasnom, poznatijom kao Grofica, imao je dobar odnos.

