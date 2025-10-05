Asmin postavlja Maji Marinković bezobrazna pitanja
ASMIN POSTAVLJA BEZOBRAZNA PITANJA MAJI! Durdžić krenuo u ozbiljnu akciju, a Marinkovićeva mu odbrusila oštro!
Rijaliti učesnici Mina Vrbaški, Borislav Terzić Terza, Asmin Durdžić i Maja Marinković ćaskali su hotelu.
- Meni učesnici sve zameraju. Zamislite da sam nešto u izolaciji uradila, razapeli bi me - rekla je Maja.
- Šta? Ma ti si ''pečena'', kokoško - dodao je Terza.
- Ne, grešiš - kazala je Maja.
- Majo, je l' imaš osećaj kada te neko udari po du*etu? - upitao je Asmin.
- Osećam. Što me pitaš to? - upitala je Maja.
- Onako - kazao je Asmin.
