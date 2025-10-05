Slušaj vest

Klara, drugarica verenice Neria Ružanjija, otkrila je nepoznate detalje o Haninom i Nerijevom životu koji je, kako tvrde, pretvoren u pakao zbog njegove majke Site.

Nerio je svojom teškom životnom pričom o narušenom odnosu sa majkom Sitom Ahmić i ostalim članovima porodice rasplakao čitavu javnost.

Koliko se dugo Hana i ti poznajete?

- Od četrnaeste godine. Upućena sam u celu ovu situaciju. Ona je meni rekla da ju je strah, jer je Neriova i njena veza u jednom momentu krenula da se narušava, jer joj je Sita pretila, snimala je čak da ju je neki muškarci maskirani u crno uhodili i pratili. Hana nikada nije izlazila sama, naročito ne po mraku. Bila sam očevidac svega toga, to nije slučanost. Sita ima veze s tim, ja to potvrđujem. Sita je monstrum od žene. Vređa se Hanina porodica, rekla je za Haninu majku da nema zube, da je Hana narkomanka, ne znam kako je samo nije sramota. Ona je majka, a frustracije i probleme je rešavala botoksom. Kompleksi se ne leče tako.

Da li je istina da je Sita želela da gurne Hanu, kada je bila trudna?

- Da, jeste, to je istina. Videla sam lično te prepiske. To je bio najgori period njene trudnoće. Ona je rekla kako će Nikica i ona grunuti Hanu. Izjalovio joj se plan kada se za to saznalo. Sita je jedan odron od žene.

Kako komentarišeš to što je Nerio rekao za Situ da je zlo?

- To je činjenica. Saglasna sam sa njegovim rečima, to je najveća istina. Koliko god dete imalo narušen odnos sa roditeljem, ne bi tek tako niko nazivao majku zlobnicom, a da to nije.

Sita je na svom Instagram profilu objavila nered, te je istakla da su taj nered napravili Nerio i Hana dok su živeli kod nje u kući u Dubrovniku godinu dana, kako gledaš na to?

- Koliko bolestan moraš da budeš da uđeš u stan da snimiš to i da znaš da je Hana morala da radi osam sati, dok Nerio čuva dete, a kada ona dođe, on ide da radi. Njihova ćerkica je zbrnuto dete, maženo i paženo, oni su joj kupili gomilu igračkica, dete ima sve što je potrebno.

Sita je govorila o njihovom roditeljstvu kao nepodovnom, te je bila priča da će socijala služba dolaziti, da li je to istina?

- To je sve Sita zakuvala, nema ništa od toga. Svi koji Hanu znaju, znaju da je savršena majka - kazala je Hana.