Rijaliti učesnik Bora Santana pre samo nekoliko dana se razveo od supruge, bivše rijaliti učesnice, Milice Kemez, ali se sada već bacio u traženje nove partnerke.

On je u dnevnom boravku nastavio da igra igru istine sa Sarom Stojanović i Filipom Đukićem, te je tako otkrio kakav mu je plan za žurku.

- Meni će na žurci biti fokus dve devojke, prvih sat vremena sa Jakšićkom, ako ona ne bude htela, onda sa Anastasijom, a ako ne, onda ću morati da se poljubim sa drugaricom Sunčicom, bar na blic - rekao je Bora.

O razvodu i milionskim tužbama

Bora Santana i Milica Kemez zvanično su se razveli u petak, 3. oktobra, a Bora je u emisiji "Elita 9" otkrio nove, do sada nepoznate detalje iz njihovog odnosa.

On je otkrio da ga je Milica tužila čak tri puta, zbog čega je izgubio oko milion dinara.

- Razveo sam se, sudija me je pitala da li će biti slavlja i rekao sam da će da bude. Svi čekamo da to lepo proslavimo. Nije bauk, pao je kamen sa srca i njoj i meni. Idemo novi život, staro ostavljamo iza sebe. Poželeću bivšoj supruzi sve najbolje, da nađe novog momka, da se ostvari kao majka i bude srećna, ako već nije bila sa mnom - rekao je Bora.

- Biće posebna tematska žurka u utorak, bićete obavešteni naknadno o tome - dodao je Darko Tanasijević.

- Bilo mi je malo i žao što se tako završilo, sudija nije imala šta da me pita jer nema druge strane. Nisam očekivao da će da se pojavi. Ona kao nije htela da pravi cirkus sa novinarima, a ljudi normalno rade posao. Kad joj je bio rođendan tad je bilo što nema novinara i što nisu došli na vreme. Poremetile su me neke druge stvari. Ja kad sam se obratio u "Zadruzi 3" kad mi se obratila gospođa iz Novog Sada, nisam je nešto uvredio. Ona je mene namazano tužila jednom u Novom Sadu, dva puta u Beogradu i greškom advokata se desilo. Nema veze, platio sam. Ja sam platio 330.000, a advokatica mi je danas rekla da sam izgubio i drugi spor. Ja sam pukao 600.000 jer je rekla da je zbog mene operisala želudac i da zbog mene nije mogla da izađe na ulicu. Ima još i treće suđenje, tako da će to da bude oko milion dinara. Branio sam bivšu suprugu i platio kazne za koje nisam kriv. Neka im je svima na zdravlje, ja sam zaradio 10 puta više - nastavio je Bora Santana.

- Probaću da nađem novu devojku, možda i ovde ponovo da se oženim. Moram da kažem da je Ljubi Aličiću ovo najteže palo, počeo je da plače kad smo bili u Berlinu. Nadam se da će sve kolege muzičari ponovo da dođu. Neću da patetišem sad. Ja sam se zaljubio u drugu devojku, to će da se čuje u utorak. Samo da kažem mojima da se ne stresiraju, napravićemo još veća veselja i ima da bude od rakova i školjki, pa do pečenog vola - rekao je Bora.

Santana završio u suzama

Treba čovek nekad da se smeje, nekad da plače... Takav je život. Ja sam sve napravio sam, pomogao mi je poslao na televiziji i posao koji radim van toga. Zadruga mi je bila odskočna daska. Došao sam da pokažem da čovek treba da skapira koliko ovo znači i da treba iskoristiti svojih pet minuta. Uvek ću ovde da se vraćam, uvek sam tu za ovu kuću i nikad neću da zaboravim neke stvari - rekao je Bora.

