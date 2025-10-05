Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Ljiljana Lili Stevanović otkrila je nepoznate detalje o ljubavnom životu Milice Kemez.

Milica se pre nekoliko dana i zvanično razvela od Bore Santane, koji trenutno boravi u rijalitiju, a Lili je na početku komentarisala odnos. Lili je kao najbolja drugarica Kemezove otkrila sve pikanterije iz njihovog bračnog života.

1/5 Vidi galeriju Ljiljana Lili Stevanović otkrila da li Milica Kemez ima novog dečka nakon razvoda od Bore Foto: Printscreen Instagram

- Razvod je prekjuče bio, ja smatram da svako može da pogreši, a njih dvoje su oboje bili za taj brak i desilo se nešto što nije išlo. Milica je dala dosta žara i energije, bila je prava žena i domaćica, šta se tu desilo to samo oni znaju -rekla je Lili i dodala:

- Ja mislim da je Milica našla svoju sreću i ja joj želim sreću sa novom ljubavi. Koliko ja znam oboje su sada srećni u ljubavi. Milica nije pričala o svom braku, ali najviše joj je smetao Borin jezik, vređanja i stvari koje su joj smetale. Njoj nije išlo da utiče na to, a razvod je bio neminovan.

1/7 Vidi galeriju Milica Kemez Foto: ATA images, Printscreen/Instagram

- Najgore je kad se dve osobe svađaju, a treća se umeša. Milica je tip žene koji je patrijarhalan, a Bora je egocentrik. Ona se mnogo dala u svemu tom, čak je i njega usmeravala putanjom kako treba da idu kao bračni par koji je krenuo od nule, ali su im se putevi razišli. Milsim da se Bora zezao kada je rekao da ga je Milica terala u rijaliti. Milica se koliko ja znam dala i bila je prava žena, ne znam šta je eskaliralo i gde je problem nastao. Ona je nastavila život pre deset meseci, previše je sve otišlo u etar, sada je remete naslovi. Nisam prisustvovala celom odnodu, ali znam koliko se dala - rekla je Lili u emisiji "Pitam za druga".

- Mnogi greše. često puta Milicu dožive kao negativnu, ali ja se sa njom smejem 24 sata. Ona ima porebu da ima štit o javnosti i neće sa svakim da bude takva. Ona se naljuti na nekoga i brzo je prođe. Ne znam šta je bilo između Milice i Mine, znam kad je rekla da je ona došla kod njih u stan i da je primila i finansijski pomogla.

Kurir.rs

Milica Kemez o Miljaninoj trudnoći: