Nerio Ružanji izneo je niz tvrdnji o majci Siti Ahmić koja je njega i njegovu verenicu Hanu, kako kaže, maltretirala, pretila im i uznemiravala ih.

Hanina drugarica Karla govorila je za medije te otkrila da li je tačno da je Neriu za dvanaest sati rada davala dvadeset evra i da nije želela da mu da slobodan dan, kada se njegova verenica porađala.

Hanina drugarica o Siti Ahmić i Neriju Ružanji Foto: Printscren Youtube

- Sita je govorila da je slala pare Hani i Neriu, a istina je da je ona imala pristup Neriovom računu, napavila je dug od skoro četiri hiljade evra. On je radio za nju, podizala mu je platu, to je istina, ali ona sad ne može da uđe u Dubrovnik. Na crnoj je listi jer je imala firmu na crno - rekla je ona, pa naqstavila:

- Davala mu je dvadeset evra, to je istina. Nije mu dala da ode da bude sa Hanom, kada se porađala. On je jedan divan mladić, ne znam kako je on takav nastao od tako loše majke. Isto tako, Hana je jedna predobra devojka. Kada se sve izdešavalo sa Sitom, imala je panične napade, nije želela da izađe iz kuće. Sita je osoba koja mafija, ponaša se katastrofalno. Optužila je Hanu da se dr*gira, a to nije istina. Nerio i ona su možda probali nekada, ali se nikada nisu aktivno okrenuli porocima. Hana je danas majka, devojka koja je maksimalno posvećena poslu i svom detetu.

Kurir.rs/Pink

