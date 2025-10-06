Slušaj vest

Porodica Asmina Durdžića obradovala je Nerija Ružanjija sa dva džaka puna garderobe. Inače, Nerio je sin Site Ahmić, sestre Aneli Ahmić, koja je Asminu rodila ćerku. A u rijalitiju danima se polemiše o lošem odnosu Neria i majke Site.

Nerio, koji je bio posebno počašćen ovim gestom, nije mogao da sakrije emocije.

- Vidiš nema ništa za Uroša, to ti govori jednu stvar - rekla je Mina dok je pomagala u raspodeli poklona.

Hana se smirila otkako se porodila

Dubrovčani ne kriju da je Hana, Nerijeva verenica s kojim ima dete, bila problematična, ali otkako se porodila smirila se.

- Otkako se porodila ona se smirila. Žive kao podstanari i radi, ne znam tačno šta sad radi, zaboravila sam. A Sita nema kuću. Ona velika kuća je na tri dela podeljana kuća - tu su Dundo, tetka i mama Jasna ima jedan deo - pojasnila je Dubrovčanka.

- I mama Jasna nije brinula o svojoj deci. Njenu decu je odgajala ulica, jer ni mama Jasna nije bila prava majka. Njih je baba odgojila. Nama je drago što su oni otišli iz našeg grada - završila je Dubrovčanka.

Sita proneverila 80.000 evra

O malverzacijama Site Ahmić su pisali i hrvatski mediji, rekao nam je ranije Dubrovčanin, napominjući da je ovim ilegalnim poslom oštetila hrvatski budžet za skoro 80.000 evra.

Siti je radila ilegalno taksi prevoz, koristeći aplikaciju, neku vrstu Ubera, i nije plaćala ni porez ni svoje radnike. Ona je u Dubrovnik dovodila strane radnike, i to iz Bosne i Hercegovine, koji su radili za nju ilegalno - nije ih ni prijavljivala niti im je plaćala. Kada bi ih dovodila, smeštala ih je u kontejnere, u naselju Komorac, i tu su živeli u nehumanim uslovima, sve je bilo neuslovno i nehigijenski - ispričao nam je taksista iz Dubrovnika, dodajući da su se radnici samo smenjivali jer ih nije plaćala.

- Niko ne zna koliko ih je imala, jer su stalno dolazili i odlazili, baš zato što ih nije plaćala. Ili bi ih oterala kada su tražili svoj zarađen novac ili bi sami odlazili od nje i spasli se - pojasnio je taksista i otkrio kako su joj vlasti dolijale.

- Inspektor ih je uhvatio na Pilama, na glavnom ulazu u Stari grad. I mali Neiro je radio i vozio je automobil koji je bio pokojnog mu dede Junuza Ahmića, koji je imao nadimak Junga - rekao nam je ovaj Dubrovčanin.