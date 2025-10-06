Slušaj vest

Nerio Ružanji postao je tema celog regiona zbog odnosa u svojoj porodici, optužuje majku Situ Ahmić da je veoma loša žena i, dok Sita za sve optužuje Nerijovu verenicu Hanu, ističući njenu problematičnost u prošlosti.

Od kako je Nerio Ružanji ušao u "Elitu 9" ne prestaje da se priča o odnosima u njegovoj porodici. Dok Nerio drži stranu verenice Hane koja mu je rodila dete, njegova majka Sita navodi da su Hana i njena porodica problematični. U rijalitiju se komentarisalo i kako je Ružanji izuzetno mršav, a sada je Sita podelila slike sina od ranije, na kojima je mnogima neprepoznatljiv.

Nerio Ružanji pre nego što je upoznao Hanu Foto: Pritnscreen

Na slikama nema ništa od žgoljavog momka koji je ušao u "Elitu".

- Ovo je majkina lutka pred odlazak u kandže narkomanke - napisala je uz fotku.

Nerio Ružanji pre nego što je upoznao Hanu Foto: Pritnscreen

"Bila je problematična"



Dubrovčani ne kriju da je Hana, Heirova verenica s kojim ima dete, bila problematična, ali otkako se porodila smirila se.

- Otkako se porodila ona se smirila. Žive kao podstanari i radi, ne znam tačno šta sad radi, zaboravila sam. A Sita nema kuću. Ona velika kuća je na tri dela podeljana kuća - tu su Dundo, tetka i mama Jasna ima jedan deo - pojasnila je Dubrovčanka.

- I mama Jasna nije brinula o svojoj deci. Njenu decu je odgajala ulica, jer ni mama Jasna nije bila prava majka. Njih je baba odgojila. Nama je drago što su oni otišli iz našeg grada - završila je Dubrovčanka.

Sita proneverila 80.000 evra

O malverzacijama Site Ahmić su pisali i hrvatski mediji, rekao nam je ranije Dubrovčanin, napominjući da je ovim ilegalnim poslom oštetila hrvatski budžet za skoro 80.000 evra.

Siti je radila ilegalno taksi prevoz, koristeći aplikaciju, neku vrstu Ubera, i nije plaćala ni porez ni svoje radnike. Ona je u Dubrovnik dovodila strane radnike, i to iz Bosne i Hercegovine, koji su radili za nju ilegalno - nije ih ni prijavljivala niti im je plaćala. Kada bi ih dovodila, smeštala ih je u kontejnere, u naselju Komorac, i tu su živeli u nehumanim uslovima, sve je bilo neuslovno i nehigijenski - ispričao nam je taksista iz Dubrovnika, dodajući da su se radnici samo smenjivali jer ih nije plaćala.

Foto: Shutterstock



- Niko ne zna koliko ih je imala, jer su stalno dolazili i odlazili, baš zato što ih nije plaćala. Ili bi ih oterala kada su tražili svoj zarađen novac ili bi sami odlazili od nje i spasli se - pojasnio je taksista i otkrio kako su joj vlasti dolijale.

- Inspektor ih je uhvatio na Pilama, na glavnom ulazu u Stari grad. I mali Neiro je radio i vozio je automobil koji je bio pokojnog mu dede Junuza Ahmića, koji je imao nadimak Junga - rekao nam je ovaj Dubrovčanin.