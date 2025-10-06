Slušaj vest

Bora Santana i Milica Kemez nedavno su se i zvanično razveli, a on je tokom prethodne noći u Šiša baru otvorio dušu i otkrio kako se oseća nakon suda.

"Mene sve lomi..."

- Dešavaju se takve stvari, nije fora da neću da pljujem, pljuvao bih... Ima nekih stvari koje mi ne odgovaraju, to što je rekla da neće da se piše, a nastala je od televizije. Novinari i mediji treba da se ispoštuju, kad smo već prepoznatljivi, a ne popularni. Najbolje je ovako da ne dolazi do prevara u braku sa moje i njene strane. Sigurno je i njoj pao kamen sa srca i meni je isto. Jeste meni nekad teško, ne znam zbog čega... Mene sve lomi, sve mi se skupi. Tako neka reč i samo me slomi. Ovo mi se nikad u životu nije desilo. Meni je ovde lepo i nisam na silu, kao druga kuća mi je, ali mi fale ti neki lepi trenuci. Ja ovde gledam da nađem neke nove lepe trenutke, ali mi se sve vrati. Ne razmišljam o materijalnom jer sam shvatio da je čovek bogat uspomenama i to me slomi - govorio je Bora.

Bora Santana se prisetio ljubavi sa Milicom i priznao da su sve pokušali da sačuvaju brak.

- Pokušali smo, ali ja kao da nisam svoj bude svega i ne izlazi na dobro. Ti da me pitaš koji su razlozi ne znam... Mi smo totalno različiti. Mi smo se voleli, nismo mogli jedno bez drugog. Volelo smo se na neki način ne znam da objasnim koji. Kad sam video da ima neki problem, potresao bih se - priznao je Santana.

Gala slavlje povodom razvoda

- Ja sam ležao kući, a Milan Petković mi poslao poruku da li sam dobro, Sloba Radanović mi poslao molitvu, pa me pozvao i nakon toga ulazim na TikTok čujem tu pesmu i vezuje me za sve to. Nisam od tad čuo tu pesmu, namestilo se tako. Sad se spremam za utorak. Hoću da sve to bude gala, voleo bih ako bi mogla moja ekipa, društvo, orkestar, svi moji prijatelji ne da šalju hranu, nego jednom pečenog vola i da ljudi uživaju i da počastimo cele Šimanovce. Estrada me voli i poštuje, znam da će da bude dobra muzika. Ja ovo ne pravim da bih ponizio bivšu ženu i ona treba da napravi žurku, a ako ima partnera neka sa njim proslavi. Neka dođu ovde, neka stigne torta i da se izljubimo kao ljudi - govorio je Bora.

