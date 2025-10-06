Nerio je otkrio da je pod majlinom prisilom rekao da ne želi da viđa baku i deku

Nerio Ružanji, njegov život i odnos sa majkom glavna su tema medija od kako je postao ravnopravni učesnik Elite 9. Sin Site Ahmić svakodnevno iznosi nepoznate detalje o privatnosti i porodičnim problemima.

Prethodne noći doživeo je iznenađenje kada je na adresu Bele kuće stiglo mnogo poklona za njega, garderobe i sitnica, a nakon toga je u Šiša baru otvorio dušu i otkrio kako se oseća nakon svega.

Rolerkoster emocija

- Dobio sam poklone od Asminove porodice, jako sam šokiran i nisam očekivao tako nešto. Jako lep gest, šaljem veliki pozdrav Asminovoj porodici. Njihov gest me je doveo do suza, jednostavno tako nešto nisam očekivao - rekao je Nerio i dodao:

- Mi smo bili izbačeni iz stana zbog njenog Guči odela. Ljudi koji me ne poznaju me više vole i poštuju nego rođena majka.

Nerio se prisetio i problema koje je imao sa majkom i priznao zašto nikada nije slavio rođendane.

- Zahtevala je od mene da čuvam sestre, ja sam izostajao iz škole da bih čuvao sestre. Ona je mogla da se pomiri sa ostatkom porodice da bi oni čuvali seste, ali je njoj bilo lakše da izostanem iz škole. Ja sam u jednom periodu izostao mesec dana iz škole samo da bih čuvao sestre. Ja ne znam nikoga ko je morao da ponavlja razred u osnovnoj školi, osim mene i to jer me majka nije upisala u šesti razred - govorio je Nerio i dodao:

Sita Ahmić Foto: Instagram

- Nisam imao želju da slavim, jer nisam imao mnogo prijatelja. Moja majka se verovatno nije ni pitala jer je znala da se ne družim puno i da mi ne da da se družim. Njoj je bilo drago da sam zatvoren u sobi, da sam samo kod kuće i da igram igrice. Ja sam mogao samo da se požalim majci, ali šta njoj da se žalim kad mi ona ne da da izlazim? Šta da joj kažem da bih hteo da se družim? Nema smisla.

Problemi zbog Hane

Ružanji je otkrio da su pravi problemi nastali kada je počeo da se zabavlja sa Hanom.

Hana se oglasila Foto: Printscreen

- Kad smo se Hana i ja upoznali i kad je čula kako se zove i preziva odmah je rekla da je loša i da će ona mene da uništi i da sa njom ne smem da budem. Jeste, prijavljivala je da se drogira u trudnoći i Hana se testirala i bila čista kao suza. Njoj to nije imao nikakav značaj jer je bila čista, nego je nastavila. Ona je htela njoj da nanese stres i nije je bila briga za to dete. Celu njenu trudnoću je mene ubijala i govorila da dete nije moje, da hoće da mi ga podvali i da se uvuče u našu porodicu. Ona je htela da se radi DNK test i tako je bilo sve dok se Arija nije rodila. Tad je došla u porodilište i rekla je da je ista ja. Ona je pokazala sreću, ali mislim da to nije bila iskrena sreća. Ona da je bila iskreno srećna pobrinila bi se da mi imamo normalan život, a ne da nam otežava i uzima pare za kiriju da bi kupila sebi odelo. Ja se ovde bolje osećam prihvaćeno od ukućana, nego što sam bio od majke prihvaćen. Nikad nisam zamišljao tako nešto. Ja to nisam očekivao od rođene majke, davao sam joj šanse konstantno i čekao sam da vidim da li će da se promeni i prestane da nas mentalno muči i da nam preti. Draže bi mi bilo da me je tukla, nego da mi je ovo radila psihički. Ja i danas imam posledica od svega toga, a da me je tukla to bi prošlo - govorio je Nerio, a onda otkrio da planira nakon "Elite" da oženi svoju partnerku Hanu.

Svadba

Nerio je na kraju otkrio i planove nakon rijalitija.

- Planiram svadbu kad izađem iz rijalitija i samo razmišljam kako ću Hani za svu patnju da nadoknadim i sve što nisam mogao da joj dam sad ću da joj dam - priznao je Nerio.

