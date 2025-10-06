Slušaj vest

Starleta Stanija Dobrojević ljuta je na svog dečka Asmina Durdžića zbog njegovog sve prisnijeg odnosa sa Majom Marinković. Njih dvoje su pričali u šiframa, ali su sve to zabeležile kamere što je jako zasmetalo Staniji.

Ona se oglasila na Instagramu i istakla da je svom dečku dala žuti karte te da prati razvoj situacije i njegovo ponašanje sa devojkama u "Eliti 9" od čega će zavisiti njeno dalje reagovanje.

"Neko se zaigrao rijalitija"

- Primorana sam da se oglasim jer je očigledno da se neko previše zaigrao rijalitija. Ne znam da li je dobio neke "instrukcije" ili mu je neko napunio glavu u vezi mene, ali za ovakvo ponašanje jednostavno nema opravdanja - zapičela je u svojoj objavi Stanija pa nastavila:

Oglašavanje Stanije Dobrojević na Instagramu.jpeg
Stanija Dobrojević besna na dečka Asmina Durdžića pa se oglasila na Instagramu Foto: Printscreen Instagram

- Prvo je krenulo sa bliskim druženjem sa Minom - iako sam preko toga prešla jer može da se druži sa kim hoće. Ali ovo sad, pikiranje Maje i šaputanja kao da misli da se napolju ništa ne vidi? Zna kroz šta sam prošla ranije sa Majom, i on sad svesno ide tim putem? Zbog čega ako mi to ne prija i to ne tolerišem? Podsetiću vas, poslala sam ga da reši odnos sa bivšom isključivo zato što imaju dete. Da nema dete s njom, odavno bi bio precrtan. A on je izgleda otišao da "brani našu ljubav"?! Neću da dramatizujem, ali žuti karton! Pratim dalje pa ću videti kako da reagujem, ako ova rijaliti igra pređe granicu, dostojanstva, poverenja i poštovanja. Toliko za sad - poručila je Stanija za koju se priča da će u jednom trenutku ući u "Elitu 9".

Asmin Durdžić i Maja Marinković Foto: Printscreen YouTube

Asmin veruje da Aneli stiže u Elitu

Podsetimo, Asmin veruje da će i Aneli koliko već večeras postati stanovnik bele kuće što je rekao svojim cimerima.

- U ponedeljak dolazi bivša koleginica - rekao je Asmin.

- Koja? - pitala je Milena Kačavenda

- Aneli. Počinje cirkus - rekao je Durdžić, ali nije hteo da otkrije od koga je dobio tu informaciju.

Ne propustiteStars"DOKTORKA MI JE REKLA DA BIH UMRLA ZA 20 MINUTA" Stanija otkrila da joj je život bio u opsnosti, a sve zbog estetske promene na licu
Stanija Dobrojević shvatila da joj je Asmin najbolji prijatelj
StarsOD LJUBAVNE DRAME DO USPEŠNOG PREDUZETNIKA: Filip Panajotović promenio život iz korena nakon brodoloma sa Stanijom Dobrojević, evo čime se danas bavi...
aps.jpg
StarsSTANIJA U POTPUNOM ŠOKU I VAN SEBE! Ne može da veruje šta je sve Nerio izneo o Siti: Uletela bih za svojim detetom
Stanija šokirana Neriom i njegovom životnom pričom
Stars"MOŽDA KONAČNO DOBIJEM SVOJU SLOBODU!" Stanija donela odluku, šok priznanje o Asminu: Progovorila o prevari
Asmin otkrio da li ulazi u Elitu 9

Stanija Dobrojević uživa sa misterioznim dečkom Izvor: Instagram/stanijadobrojevic