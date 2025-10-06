Slušaj vest

Starleta Stanija Dobrojević ljuta je na svog dečka Asmina Durdžića zbog njegovog sve prisnijeg odnosa sa Majom Marinković. Njih dvoje su pričali u šiframa, ali su sve to zabeležile kamere što je jako zasmetalo Staniji.

Ona se oglasila na Instagramu i istakla da je svom dečku dala žuti karte te da prati razvoj situacije i njegovo ponašanje sa devojkama u "Eliti 9" od čega će zavisiti njeno dalje reagovanje.

"Neko se zaigrao rijalitija"

- Primorana sam da se oglasim jer je očigledno da se neko previše zaigrao rijalitija. Ne znam da li je dobio neke "instrukcije" ili mu je neko napunio glavu u vezi mene, ali za ovakvo ponašanje jednostavno nema opravdanja - zapičela je u svojoj objavi Stanija pa nastavila:

Stanija Dobrojević besna na dečka Asmina Durdžića pa se oglasila na Instagramu

- Prvo je krenulo sa bliskim druženjem sa Minom - iako sam preko toga prešla jer može da se druži sa kim hoće. Ali ovo sad, pikiranje Maje i šaputanja kao da misli da se napolju ništa ne vidi? Zna kroz šta sam prošla ranije sa Majom, i on sad svesno ide tim putem? Zbog čega ako mi to ne prija i to ne tolerišem? Podsetiću vas, poslala sam ga da reši odnos sa bivšom isključivo zato što imaju dete. Da nema dete s njom, odavno bi bio precrtan. A on je izgleda otišao da "brani našu ljubav"?! Neću da dramatizujem, ali žuti karton! Pratim dalje pa ću videti kako da reagujem, ako ova rijaliti igra pređe granicu, dostojanstva, poverenja i poštovanja. Toliko za sad - poručila je Stanija za koju se priča da će u jednom trenutku ući u "Elitu 9".

Asmin veruje da Aneli stiže u Elitu

Podsetimo, Asmin veruje da će i Aneli koliko već večeras postati stanovnik bele kuće što je rekao svojim cimerima.

- U ponedeljak dolazi bivša koleginica - rekao je Asmin.

- Koja? - pitala je Milena Kačavenda

- Aneli. Počinje cirkus - rekao je Durdžić, ali nije hteo da otkrije od koga je dobio tu informaciju.