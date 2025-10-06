Slušaj vest

Dejan Ketić, koji je imao najmanji broj glasova gledalaca "Elite 9" zbog čega je u nedelju napustio rijaliti, odabrao je ovonedeljnog vođu. On je poverenje poklonio pevačici Zorici Marković zbog čega su mnogi nakon čitanja pisma prokomentarisali da im sledi paklena nedelja.

Borislav Terzić Terza pročitao je Ketićevo pismo, a mnogima nije bilo dobro kada su saznali ko će ove nedelje upravljati imanjem.

Svađa sa Milenom Kačavendom

Inače, Zorica se u poslednje vreme sukobila s nekim cimerima. S Milenom Kačavendom vodi ozbiljan rat, optužila ju je da duguje novac ženama koje su je kontaktirale. Na meti joj je i Mina Vrbaški, ali i Teodora Delić. Žestoke rasprave Zorica je imala i sa Dačom Virijevićem i Vanjom Živić, a sa Lepim Mićom je stari "neprijatelj".

Zorica Marković Foto: ATA images

Podsetimo, Ketić se nije previše pokazao tokom jednomesečnog boravka u "Eliti 9", osim što se ljubio sa Urošem Stanićem, ali ta njihova veza brže je raskinuta nego što je počela.

Po dolasku u studio kod voditeljke Dušice Jakovljević on je kratko prokomentarisao svoj odnos sa Stanićem.

- Ponizio sam sebe tad - rekao je kratko u studiju.

Dejan Ketić izbačen iz Elite 9 Foto: Printsceen

Voli i žene i muškarce

Kada su ušli u vezu Ketić je priznao da voli i muškarce i žene, ali da je to krio.

- Ja volim i muškarce i žene, ali sam se plašio odbacivanja iz društva pa to nisam priznao. Uroš mi se sviđa od prvog dana, pružao sam mu pažnju i presrećan sam što smo ušli u vezu - rekao je Dejan.