Asmin Durdžić muva Maju Marinković
Rijaliti
STANIJI NEĆE BITI DOBRO KADA VIDI OVO Asmin muva Maju, a ona se pravi naivna: Treba da priđeš bliže da je vidiš!
Slušaj vest
Rijaliti učesnici Asmin Durdžić i Maja Marinković svakog dana su sve prisniji, a sada su zbog prati svaki njihov korak u "Eliti 9".
Njih dvoje su se tokom dana osamili u dnevnom boravku, gde nisu skidali osmehe sa lica, a Alibaba nije želeo da se odvoji od nje.
- Šta radiš? - upitala je Maja.
- Brojim prašinu - rekao je Alibaba.
- Ja je ne vidim nigde - rekla je starleta.
- Treba da priđeš bliže da je vidiš - predložio je on.
Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube
Vidi galeriju
- Ja imam dobar vid - rekla je Marinkovića.
- Ma nemaš - rekao je Alibaba.
- Idem da vidim šta ću da obučem večeras - rekla je Maja.
- Sedi još minut, tamo je gužva - rekao je Alibaba.
- Ajde - rekla je Maja.
- Hoćeš da te otpratim? - pitao je zadrugar i krenuo za njoj.
Kurir.rs
Maja Marinković i Milan Milošević u provodu:
Reaguj
Komentariši