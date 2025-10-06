Slušaj vest

Rijaliti učesnici Asmin Durdžić i Maja Marinković svakog dana su sve prisniji, a sada su zbog prati svaki njihov korak u "Eliti 9".

Njih dvoje su se tokom dana osamili u dnevnom boravku, gde nisu skidali osmehe sa lica, a Alibaba nije želeo da se odvoji od nje.

- Šta radiš? - upitala je Maja.

- Brojim prašinu - rekao je Alibaba.

- Ja je ne vidim nigde - rekla je starleta.

- Treba da priđeš bliže da je vidiš - predložio je on.

1/6 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube

- Ja imam dobar vid - rekla je Marinkovića.

- Ma nemaš - rekao je Alibaba.

- Idem da vidim šta ću da obučem večeras - rekla je Maja.

- Sedi još minut, tamo je gužva - rekao je Alibaba.

- Ajde - rekla je Maja.

- Hoćeš da te otpratim? - pitao je zadrugar i krenuo za njoj.

Kurir.rs

Maja Marinković i Milan Milošević u provodu: