Tokom ''Ankete'' u ''Eliti 9'', takmičari su imali zadatak da izaberu najvećeg lažova u Beloj kući. Ovonedeljni vođa Zorica Marković je dala reč Dači Virijeviću.

- Ovde ćemo samo sve podsetiti da je Nerio potvrdio dvesta drugih stvari koje je pričao Alibaba, a svi se hvatate za to što je demantovao za vradžbine - rekao je Dača.

- Ispadaš smešan bre čoveče, Nerio je demantovao pola stvari - rekao je Luka.

- Ne lupetaj bre budalo jedna - rekao je Dača.

- Asmin je iznosio najveće gadosti o Aneli, a Nerio nije rekao jednu ružnu reč - rekao je Luka.

- Ko priča o Aneli? Pričamo o Siti - rekao je Dača.

- Ja ću prvo navesti Ivana Marinkovića, za drugo mesto sam razmišljala da navedem Janjuša, ali neću pošto smo u super odnosima. Mislim da Murat nije bio iskren u odnosu sa Sunčicom jer ti se od prvog dana sviđala Rada - rekla je Sara.

- Zorice ja sam čuo da ti duguješ i da si propala godinama - rekao je Anđelo.

- Pričaju o tebi da si peder, a svi su pričali od druge sezone - rekla je Zorica.

- Pričali su, ali mali je ovo grad sve se zna - rekao je Anđelo.

- Baš tako - rekla je Zorica.

- Ti si u dosta sezona ulazila, a u svakoj si lagala. U stanju si da ti puste nešto što si rekla i da kažeš da to nisi ti rekla, onda si lažov ozbiljan. Lažeš o svom uspehu jer imaš par pesmica, ali nikakav to nije uspeh - rekao je Anđelo.