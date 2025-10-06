ZORICA MARKOVIĆ U DUGOVIMA, POSLOVI JOJ PROPALI?! Šok tvrdnje o pevačicinom biznisu: Mali je ovo grad, sve se zna!
Tokom ''Ankete'' u ''Eliti 9'', takmičari su imali zadatak da izaberu najvećeg lažova u Beloj kući. Ovonedeljni vođa Zorica Marković je dala reč Dači Virijeviću.
- Ovde ćemo samo sve podsetiti da je Nerio potvrdio dvesta drugih stvari koje je pričao Alibaba, a svi se hvatate za to što je demantovao za vradžbine - rekao je Dača.
- Ispadaš smešan bre čoveče, Nerio je demantovao pola stvari - rekao je Luka.
- Ne lupetaj bre budalo jedna - rekao je Dača.
- Asmin je iznosio najveće gadosti o Aneli, a Nerio nije rekao jednu ružnu reč - rekao je Luka.
- Ko priča o Aneli? Pričamo o Siti - rekao je Dača.
- Ja ću prvo navesti Ivana Marinkovića, za drugo mesto sam razmišljala da navedem Janjuša, ali neću pošto smo u super odnosima. Mislim da Murat nije bio iskren u odnosu sa Sunčicom jer ti se od prvog dana sviđala Rada - rekla je Sara.
- Zorice ja sam čuo da ti duguješ i da si propala godinama - rekao je Anđelo.
- Pričaju o tebi da si peder, a svi su pričali od druge sezone - rekla je Zorica.
- Pričali su, ali mali je ovo grad sve se zna - rekao je Anđelo.
- Baš tako - rekla je Zorica.
- Ti si u dosta sezona ulazila, a u svakoj si lagala. U stanju si da ti puste nešto što si rekla i da kažeš da to nisi ti rekla, onda si lažov ozbiljan. Lažeš o svom uspehu jer imaš par pesmica, ali nikakav to nije uspeh - rekao je Anđelo.
