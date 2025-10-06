Slušaj vest

Njih dvoje su osudili to što je navodno ukrala pare od njega da bi uradila grudi.

- Jadan, vidiš da je prošao svašta i bukvalno po njemu vidiš da je napaćena duša. Kakvi su to roditelji, s*me ti jeben. Zamisli uzmeš pare od deteta i staviš s*se, pa ja bih se obesila. Bar da na neki k*rac liči - rekla je Milena.

- Ja se trudim da uopšte ne komentarišem, apsolutno mi je ono... Asmin mi tu dođe i krene pričati o njima, bole me k*rac druže - rekao je Janjuš.

Zabranjen joj ulazak u Dubrovnik

Nerio Ružanji izneo je niz tvrdnji o majci Siti Ahmić koja je njega i njegovu verenicu Hanu, kako kaže, maltretirala, pretila im i uznemiravala ih.

Hanina drugarica Karla govorila je za medije te otkrila da li je tačno da je Neriu za dvanaest sati rada davala dvadeset evra i da nije želela da mu da slobodan dan, kada se njegova verenica porađala.

- Sita je govorila da je slala pare Hani i Neriu, a istina je da je ona imala pristup Neriovom računu, napavila je dug od skoro četiri hiljade evra. On je radio za nju, podizala mu je platu, to je istina, ali ona sad ne može da uđe u Dubrovnik. Na crnoj je listi jer je imala firmu na crno - rekla je ona, pa naqstavila:

- Davala mu je dvadeset evra, to je istina. Nije mu dala da ode da bude sa Hanom, kada se porađala. On je jedan divan mladić, ne znam kako je on takav nastao od tako loše majke. Isto tako, Hana je jedna predobra devojka. Kada se sve izdešavalo sa Sitom, imala je panične napade, nije želela da izađe iz kuće. Sita je osoba koja mafija, ponaša se katastrofalno. Optužila je Hanu da se dr*gira, a to nije istina. Nerio i ona su možda probali nekada, ali se nikada nisu aktivno okrenuli porocima. Hana je danas majka, devojka koja je maksimalno posvećena poslu i svom detetu.

